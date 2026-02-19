Nolberto Solano: “No estaba de acuerdo con cinco  extranjeros, menos con siete”

Nolberto Solano, ex seleccionado peruano, señaló su desacuerdo con el aumento en el número de futbolistas extranjeros en el torneo local y cuestionó la medida desde una perspectiva formativa y estructural.

“No estábamos de acuerdo con cuatro o cinco, menos voy a estar de acuerdo con siete jugadores. El ocioso, quien no quiere invertir, dice: ‘vamos a meter siete’. Les interesa la parte de arriba, no les importa la producción y eso va a perjudicar mucho”, sostuvo en el programa Likeados.

Solano advirtió que el fútbol peruano podría atravesar momentos complejos si no prioriza el desarrollo integral del jugador nacional. “Vamos a pasar momentos difíciles. Hay que ver a Ecuador y sacarnos de la cabeza el tema del biotipo. Yo pesaba 60 kilos; hay que jugar con la cabeza, tener técnica, ver si eres bueno o no y luego ir armándote. Pero en general hay un tema que debemos corregir”, reflexionó.

Ñol también hizo énfasis en la importancia de valorar el talento local y apostar por procesos sostenidos. Según señaló, la falta de planificación y de inversión en divisiones menores termina afectando el crecimiento competitivo del fútbol peruano.

Finalmente, se mostró agradecido por su experiencia en la selección peruana, especialmente durante el proceso encabezado por Ricardo Gareca. “Soy un privilegiado de haber estado con Ricardo, aprendí muchísimo en todo ese tiempo con la selección. Ahora le toca a otro compañero que quiera hacer carrera como entrenador”, concluyó.