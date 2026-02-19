Ministra Lesly Shica señaló que presentó su renuncia como corresponde, por respeto a la institucionalidad y a la democracia

Mujeres representantes de ollas comunes y comedores populares visitaron el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para solicitar a la ministra Lesly Shica que se asegure la continuidad de los emprendimientos productivos, la entrega de activos y el mantenimiento de los recursos fortalecidos en los últimos meses de gestión.

Durante el encuentro, las dirigentes resaltaron la necesidad de continuar con las iniciativas como Mi Emprendimiento Mujer. Resaltaron que estos programas son clave para fortalecer la autonomía económica de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Giovanna Díaz Paico, presidenta de las ollas comunes de Lurín, remarcó que los emprendimientos han significado una oportunidad real para las familias más vulnerables. En la misma línea, Melva Acosta, presidenta de la olla común Nueva Esperanza del Rímac, afirmó que las organizaciones no quieren perder lo avanzado y pidieron que se mantengan las ferias como espacios para promover la comercialización de los productos.

Por su parte Isabel Verde Yauly, vicepresidenta de la Organización de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, solicitó que se continue con la gestión de los programas sociales a la población más vulnerable.

Las representantes informaron que han firmado un memorial, el cual será presentado a la Presidencia de la República, solicitando que se garantice la continuidad de los emprendimientos, la entrega de activos y la sostenibilidad de los proyectos dirigidos a las poblaciones más vulnerables.

Durante la reunión, la ministra Lesly Shica señaló que ha presentado su renuncia al cargo, precisando que es lo que corresponde en un Estado democrático, reafirmando su compromiso con la institucionalidad y con una política social orientada a fortalecer capacidades y proteger a quienes más lo necesitan.

Enfatizó que su gestión se enfocó que seguir promoviendo oportunidades, abriendo mercados y generando más espacio para el desarrollo de los emprendimientos de los usuarios de los programas sociales. “El Midis no puede retroceder; este gran paso tiene que trascender a las personas porque es institucional”, dijo.