Midis promueve la alfabetización con los Tambos en las comunidades rurales

En un trabajo permanente por fortalecer el derecho a la educación, cientos de personas de centros poblados y zonas rurales de todo el Perú, tendrán por primera vez la posibilidad de aprender a leer y escribir, gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de los Tambos del Programa Nacional PAIS, entidades del sector educativo y la empresa privada.

Con este trabajo articulado, personas desde los 14 años en adelante, que no pudieron iniciar o concluir su educación básica accederán gratuitamente al programa de alfabetización que se desarrollará en estas plataformas de servicios del Midis, para fortalecer sus capacidades y tener nuevas oportunidades de desarrollo.

Esta estrategia, enmarcada en la iniciativa CEBA Tambo del programa PAIS del Midis, se impulsará con el respaldo de las Direcciones Regionales de Educación a nivel nacional, CARE Perú, los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) y la Fundación Dispurse, que suman esfuerzos para acercar estas oportunidades educativas en zonas de difícil acceso.

De esta manera, los pobladores alternarán sus labores en el campo con las sesiones de aprendizaje en los Tambos, contando con herramientas básicas como abecedarios, cuadernos y lapiceros, que facilitarán el desarrollo de competencias en lectura, escritura y cálculo como parte de su formación educativa básica.

En una primera etapa, aprenderán el abecedario y la formación de palabras; posteriormente, avanzarán en la escritura de su nombre, la construcción de oraciones y la comprensión de números y operaciones básicas. Este proceso fortalecerá su autonomía y autoestima, permitiéndoles desenvolverse con mayor seguridad en su vida cotidiana, y participar activamente en su entorno familiar y comunitario.