Gonzalo Bueno se clasificó a cuartos  de final del Challenger 50 de Tigre-Argentina

Sigue en franco ascenso en su carrera tenística. El tenista peruano Gonzalo Bueno, logró meterse entre los ocho mejores del Challenger 50 de Tigre que se realiza en Argentina, al superar al uruguayo Franco Roncadelli (338 ATP) por 2 sets a 0, parciales de 6-3 y 6-4, en 1 hora 52 minutos efectivas de juego.

Bueno, demostró en este compromiso su mejor juego tenístico, rompiéndole el servicio a su oponente, en momentos claves del primer set, para lograrse llevarse el mismo por 6-3. Para el segundo y definitivo set, Roncadelli ofreció mejor resistencia y tras ir cada uno manteniendo el servicio, nuevamente Bueno logró quebrarlo y llevarse el set y el partido por 6-4.

Ahora en busca del pase a semifinales, enfrentará al argentino Andrea Collarini (233 ATP) que venció a su compatriota Juan Bautista Torres (356 ATP) por 2 sets a 1, parciales de 5-7, 6-3 y 6-3.