Elecciones 2026: Zaira Arias (Número 8) fortalece su liderazgo en Huaycán con propuestas de cambio estructural y justicia social



Con contacto directo con comerciantes, madres y jóvenes, la candidata presentó iniciativas orientadas a fortalecer la economía popular y democratizar el acceso a la educación superior.

En el marco de las Elecciones 2026, la candidata a Diputada por Lima, Zaira Arias Berrocal con el número 8 por Juntos por el Perú (JP), desarrolló una intensa jornada en la zona este de Lima, en especial en el pujante distrito de Huaycán, donde recorrió calles, plazas, mercados y barrios populares recogiendo de primera mano las demandas de los ciudadanos de a pie.

Desde tempranas horas, Arias fue recibida entre vivas y aplausos por comerciantes, madres de familia, jóvenes y trabajadores independientes, quienes encontraron en su presencia un espacio de escucha directa y diálogo abierto. La candidata no recorrió sus calles, sino que asumió compromisos concretos frente a las principales problemáticas del distrito: inseguridad, falta de empleo digno y acceso limitado a educación superior.

Durante su recorrido, reafirmó su compromiso con una agenda de transformación profunda, señalando que “la política debe volver a caminar junto al pueblo y no de espaldas a sus necesidades”. Su mensaje, centrado en la recuperación de la representación ciudadana y la dignidad política, refuerza su posicionamiento como una voz firme frente al centralismo y los privilegios del poder tradicional.

La candidata Zaira Arias, planteó como eje central de su propuesta legislativa la convocatoria a una Nueva Constitución mediante Referéndum Popular, subrayando que será el pueblo quien decida democráticamente el nuevo rumbo institucional del país. Asimismo, sostuvo la necesidad de derogar leyes pro crimen, promover una amnistía general para los procesados derivados de las protestas sociales y garantizar justicia y reparación para las víctimas de la violencia estatal. En consecuencia, su mensaje conectó con vecinos que exigen mayor representación y un Congreso que legisle pensando en la ciudadanía y no en intereses particulares.

Frente al clamor de emprendedores y pequeños productores, la candidata anunció la creación del Banco Agro Industrial del Perú, una entidad que, según explicó, otorgará créditos accesibles para la producción agropecuaria y la industrialización, beneficiando especialmente a emprendedores, PYMES y mujeres trabajadoras. Esta propuesta apunta a romper con la exclusión financiera histórica que enfrentan los sectores populares y fortalecer la economía desde los territorios.

De este modo, Arias posiciona su propuesta como una alternativa concreta para dinamizar la economía popular, fomentar la producción nacional y reducir la dependencia del sistema financiero tradicional, apostando por un modelo de desarrollo con justicia distributiva y soberanía económica.

Juventud y educación: Libre ingreso y Generación Z, Perú

En diálogo con jóvenes del distrito, la aspirante al Parlamento con el número 8 por JP reiteró su propuesta de libre ingreso a universidades públicas, acompañado del programa nacional “Generación Z Perú: ¡Estudia, viaja, trabaja!”, orientado a ampliar oportunidades académicas, laborales y de intercambio para la nueva generación. Según expresó, “invertir en la juventud no es un gasto, es asegurar el futuro del país”.

La propuesta educativa fue recibida con entusiasmo por estudiantes que demandan igualdad de oportunidades y un sistema que premie el esfuerzo y no la capacidad económica.

Finalmente, Zaira Arias continúa con sus actividades en distintos puntos de Lima Metropolitana, consolidando una campaña basada en la cercanía, la escucha activa y la movilización ciudadana. Asimismo, impulsa reformas políticas como la revocatoria por referéndum directo y la reducción de sueldos para el presidente, diputados y senadores, bajo el lema: “Menos privilegios para los de arriba y más derechos para el pueblo peruano”.

Con una agenda que combina reformas estructurales, justicia social y reactivación económica desde las bases, la candidata con el número 8 de JP consolida su imagen como una figura cercana, coherente y con liderazgo en ascenso, proyectándose como una de las voces más representativas del nuevo Congreso que demandan amplios sectores populares.