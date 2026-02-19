«El Perú ya no puede tolerar más corrupción, se necesita un rescate financiero para las MYPES, derechos justos para los maestros, el cumplimiento justo de la Ley 29973»

«El Perú ya no puede tolerar más corrupción, se necesita un rescate...

JORGE SOLÍS ESPINOZA, CANDIDATO AL SENADO NACIONAL CON ÉL # 7

En una reciente entrevista en el programa «Conéctate con Mayra Alvarez», el economista y abogado Jorge Solís Esponiza, candidato a senador por Renovación Popular con el número 7, explicó las razones que lo llevaron a dar el paso hacia la política electoral y detalló sus principales propuestas de cara al Senado.

Crisis política y corrupción: “El país ya no puede tolerar más”

Solís inició su intervención señalando que el país enfrenta una etapa marcada por gobiernos inestables, desconfianza ciudadana y una corrupción que, según dijo, ha penetrado distintos niveles del Estado. A su juicio, la economía puede mostrar cifras macroeconómicas estables, pero estas no se traducen en mejoras reales para la mayoría de peruanos.

“En términos macroeconómicos… esto no gotea, no llega a la población”, expresó, al remarcar que amplios sectores continúan en pobreza y extrema pobreza. Para el candidato, el problema no es la democracia en sí, sino la calidad de quienes ejercen la política, por lo que planteó la necesidad de una reforma que renueve la representación y fortalezca los mecanismos de control.

Inseguridad y desigualdad: el impacto en los más pequeños

Otro de los ejes de la entrevista fue la inseguridad ciudadana. Solís sostuvo que la criminalidad afecta con mayor intensidad a pequeños comerciantes y trabajadores independientes, especialmente en zonas periféricas del país.

“La criminalidad golpea al pequeño… al mototaxista, al bodeguero”, indicó, señalando que quienes no cuentan con recursos para seguridad privada son los más vulnerables ante extorsiones y violencia. En ese contexto, vinculó el avance del delito con la debilidad institucional y la falta de políticas eficaces.

Rescate financiero para las mypes: “Segunda oportunidad”

El punto central de su propuesta económica fue el planteamiento de un rescate financiero para micro y pequeñas empresas (mypes), orientado a emprendedores que quedaron fuera del sistema crediticio tras la pandemia y la crisis económica.

Según explicó, muchas mypes no accedieron de manera efectiva a programas de apoyo y hoy enfrentan morosidad y reportes negativos que les impiden solicitar nuevos créditos. “Se necesita un rescate financiero… una segunda oportunidad financiera”, sostuvo.

Planteó que esta medida podría estructurarse con garantías del Estado y ajustes regulatorios que permitan reinsertar a miles de pequeños empresarios al sistema formal, evitando que recurran a préstamos informales o redes criminales de financiamiento. “Si tú le cierras la puerta al sistema financiero formal, van a recurrir al gota a gota”, advirtió.

Educación y maestros autoconvocados: defensa del mérito

En materia educativa, el candidato se refirió a la situación de los maestros que, tras aprobar concursos públicos, no habrían recibido la asignación de plazas correspondientes. Desde su perspectiva, se debe respetar el mérito y garantizar que quienes ganaron procesos competitivos puedan asumir sus cargos.

“Más de 22 mil maestros… injustamente no se les ha asignado su plaza”, señaló, comprometiéndose a impulsar desde el Senado el cumplimiento de la normativa y la defensa de los docentes que superaron evaluaciones oficiales.

Llamado final al electorado

Al cierre de la entrevista, Jorge Solís reafirmó que su candidatura responde a una vocación de servicio y a la intención de recuperar la confianza en la política. “El Perú ya no puede tolerar más corrupción”, reiteró, convocando a los ciudadanos a respaldar su postulación en las próximas elecciones.