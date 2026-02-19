El hospital Almenara se moderniza

Con 42 equipos de última generación para la especialidad de Cardiología.

Con 42 equipos

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, uno de los principales centros de alta complejidad del país, incorporó 42 equipos de última generación para optimizar la atención cardiológica y reducir significativamente los tiempos de espera.

El nuevo equipamiento incluye 12 ecocardiógrafos de alta resolución y 30 equipos Holter de última generación, lo que permitirá reducir el tiempo de espera, especialmente para este último examen a solo 10 días, agilizando así el diagnóstico de arritmias y otras patologías cardíacas.

El doctor Gerald Levano Pachas, jefe del Servicio de Cardiología, explicó que esta incorporación se logró mediante convenios marco y específicos con universidades, lo que permitió acceder a tecnología de punta sin costo alguno para la institución.

“Con los nuevos equipos Holter podremos detectar de manera más oportuna arritmias complejas. Asimismo, los ecocardiógrafos brindan imágenes de alta definición fundamentales para el diagnóstico de enfermedades valvulares, coronarias y de la función sistólica”, señaló.

Diagnóstico más rápido, intervención más oportuna

Explicó que con este moderno equipamiento se realizarán exámenes de diagnóstico más precisos, como la identificación inmediata de defectos cardíacos complejos, de tal manera que las arritmias o fallas valvulares serán derivadas rápidamente a la sala de hemodinámica para intervenciones oportunas.