Egresadas de COAR desarrollan innovadores proyectos para ayudar a pacientes

Dos proyectos orientados a la salud, desarrollados por alumnas del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú COAR Lima, han logrado el reconocimiento de sus creadoras en el ámbito de la medicina y su consolidación como referentes de las ciencias aplicadas. Además, han impulsado el papel de las mujeres jóvenes en los ámbitos científico y tecnológico.

El proyecto SIFT Innovation, dirigido por Nancy Gutiérrez Córdova (18), elabora férulas a partir de botellas de plástico recicladas para la recuperación de pacientes afectados por accidentes cerebrovasculares; mientras que la iniciativa Glucolight, de Annie Valentín Romero (17), fabrica brazaletes no invasivos para medir la glucosa en sangre y controlar a pacientes con diabetes tipo 1 y 2.

Gutiérrez inició su proyecto en 2023 junto a un equipo de nueve estudiantes y la supervisión del docente Erik Vidal. La propuesta surgió tras estudios de campo y entrevistas a pacientes del Hospital María Auxiliadora, que identificaron la necesidad de férulas accesibles para rehabilitación. A partir de botellas recicladas, máquinas extrusoras de filamento e impresión 3D, el equipo logró una solución ergonómica e ingeniosa.

El proyecto trascendió rápidamente el ámbito escolar y, en diciembre de ese año, alcanzó el top 5 en el concurso nacional Solve for Tomorrow de Samsung Perú, en el que obtuvo una mención honrosa. En 2024 fue seleccionado como uno de los 50 mejores de 2100 postulaciones de 87 países que se presentaron al Slingshot Challenge de la Sociedad National Geographic, donde Gutiérrez recibió una mención honorífica por su liderazgo y capacidad de comunicación en escenarios globales.

Ese mismo año fue elegida embajadora del Perú y de América Latina en el evento Together for Tomorrow, Enabling People, realizado en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024, y se convirtió en la participante más joven y la única representante latinoamericana en innovación juvenil. Meses más tarde, en París, presentó SIFT Innovation en español e inglés, y participó en ponencias internacionales y estableció alianzas estratégicas que fortalecieron la proyección de su iniciativa.

El equipo de Gutiérrez obtuvo apoyo financiero del Fondo Global de Acción Juvenil del Bachillerato Internacional para implementar la iniciativa SIFT Innovation. Además, desarrolla AuraAid, una aplicación con inteligencia artificial que atiende la salud mental de niños y adolescentes, con la cual obtuvo el certificado avanzado en Ciudadanía Global para el Impacto Social. Actualmente, Gutiérrez amplía sus competencias STEM en programas de la Universidad de Wisconsin-Madison y Education USA de Estados Unidos.

¬Proyecto médico innovador

Por su parte, Annie Valentín desarrolla, desde el 2025, el proyecto Glucolight, que consiste en un brazalete no invasivo que mide la glucosa en la sangre, integrando la biología enzimática y la tecnología Arduino, y aplicando metodologías de innovación como Scamper. Este brazalete ha sido diseñado especialmente para personas con diabetes que deben soportar constantes pinchazos con los métodos tradicionales.

Este innovador proyecto quedó entre los 10 primeros lugares en el concurso nacional Samsung Solve for Tomorrow 2025, en el que participaron más de 1600 propuestas de todo el país. En la actualidad, su autora participa en comunidades como STEAM para Todas y en iniciativas impulsadas por universidades como UTP, la Academia Latinoamericana de Liderazgo y el club Expedientes Secretos del Cáncer: Caso BRCA2 de Ciencia Perú.

Hoy, a punto de iniciar su etapa universitaria, ambas egresadas del COAR Lima y graduadas del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional se imponen como representantes de una generación que entiende la ciencia como herramienta de transformación social.

“Cada una de estas experiencias me brindó herramientas clave que me permitieron fundar el proyecto Glucolight. Estoy segura de que el verdadero poder de la ciencia transciende la teoría y reside, en realidad, en su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas”, afirma Valentín.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó los aportes a la rehabilitación de pacientes hechas por las dos egresadas del COAR Lima y señaló que los proyectos que ellas desarrollaron muestran claramente el alto nivel del servicio educativo que los 25 Colegios de Alto Rendimiento del Ministerio de Educación ofrecen a los jóvenes peruanos.