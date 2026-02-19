Cae sanguinario «Chanchín» en operativo



En cumplimiento de una orden de detención preliminar judicial emitida por el 6° Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Miraflores, personal del DEPINCRI SJM logró la captura de Jaime Wilmer Huanaco Rodríguez (33), alias “Chanchín”, presunto implicado en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Abel Piero Ayquipa Barriga (19).

El intervenido fue detenido el 17 de febrero de 2026, aproximadamente a las 14:36 horas, en el frontis de un inmueble ubicado en el Jr. Nazareth, Pamplona Alta – San Juan de Miraflores, cuando se desplazaba en un motokar.

El hecho investigado se remonta al 03 de agosto de 2025, cuando la víctima fue atacada por varios sujetos en el sector Nazareno – SJM, presuntamente integrantes de la barra de Universitario, quienes le propinaron golpes y lanzaron piedras, ocasionándole la muerte.

Durante la intervención se incautó un equipo celular, el cual será sometido a las pericias correspondientes como parte de las diligencias en curso.