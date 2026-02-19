Alianza Lima obligado a ganarle mañana viernes a Sport Boys en Matute por la cuarta fecha del Apertura

Partido decisivo. Alianza Lima enfrenta mañana viernes por la noche a Sport Boys en Matute (8:00 p.m.), obligado a sumar de a tres, no solo para mejorar su ubicación en la tabla de posiciones del Apertura de la Liga 1, sino para el técnico argentino Pablo Guede, que no lograr el triunfo, si situación al frente del plantel victoriano corre riesgo y habría novedades en los siguientes días.

Luego de magro empate en Trujillo frente a Alanza Atlético 0-0, el panorama en el plantel íntimo está movido, no solo por el pobre rendimiento del equipo, sino la molestia de los continuos cambios de posición que hace Guede, lo cual ha molestado a varios jugadores.

Por ello, la oncena para hoy no está confirmada, aunque se anuncia la vuelta de Paolo Guerrero a la línea de ataque y arrancando el argentino Federico Girotti en lugar de Alan Cantero, manteniendo el resto de los titulares que jugaron ante los sullanenses.

Sport Boys buscará aprovechar el momento actual de Alianza, para buscar rescatar un empate o por ahí el triunfo, retornando en algo la calma a tienda rosada, luego de ganarle a Atlético Grau 1-0 en el Callao. Jaime de la Pava el técnico colombiano, va con su mejor once, teniendo al argentino Nequecaur en ofensiva y Urruti con Torres en la organización de la volante.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Chávez, Vélez, Cantero; Castillo, Guerrero y Girotti. DT: P. Guede.

SPORT BOYS: Melian; Mora, Riojas, Dulanto, Aranda; Illanes, Da Campo, Urruti, Torres, Alarcón y Nequecaur. DT: J. de la Pava.

ÁRBITRO: Jordi Espinoza

HORA: 8:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute