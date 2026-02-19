Alianza Lima ganó a San Martín 3 sets a 1 y clasificó a semifinales del Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino

Partido de alto nivel. El sexteto de Alianza Lima venció 3-1 a la San Martín por la segunda fecha del grupo «A» del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se realiza en Lima, y logró clasificar a la semifinal del torneo en mención. Los parciales fueron de 21-25, 25-10, 25-17 y 25-18. Escenario fue el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.

El primer set empezó con un elenco santo impecable en el ataque. Rápidamente, sacó ocho puntos de ventaja sobre las íntimas, que se vio sorprendido. Pero, cuando llegó al punto 20, empezó a bajar su nivel. Y si bien lo ganó, lo hizo tan solo por cuatro puntos de diferencia.

El segundo set fue totalmente distinto. Las Blanquiazules tomaron el control de principio a fin y, sin atenuantes, lo ganaron por 25-10. El tercer set fue algo más parejo. Alianza, en un inicio, mantuvo una diferencia de tres puntos, la cual amplió recién a los 16, sacando ocho por encima. Lo supo cuidar y lo ganó finalmente 25-17.

El cuarto y definitivo set empezó igual que el anterior. Pero esta vez la igualdad llegó casi hasta los 15 puntos, cuando Alianza Lima, de la mano de Feliz, controló el juego para ganarlo por 25-18.