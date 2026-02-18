Robo de escándalo frente a base PNP y Serenazgo

Alejando Arteaga

Cinco delincuentes robaron S/ 70 mil en productos como casacas y exclusivos productos de cuero de un almacén de la empresa Aaron Puro Cuero ubicado en el Cercado de Lima a solo tres cuadras de la comisaría de San Andrés y a 50 metros de un puesto de vigilancia del Serenazgo de Lima.

El robo ocurrió a las 2 y 15 del 15 de febrero cuando los delincuentes, entre ellos una mujer, llegaron al almacén en un mototaxi en donde de se llevaron casacas, carteras, billeteras , correas de cuero. Incluso se llevaron las cámaras de seguridad y el sistema de ventas.

“Hace una semana empezamos a salir en las redes sociales

semana y ahora pasa esto después de campaña. El robo nos afecta económicamente ya que fue solicitado al banco justamente para la campaña”, dijo un representante de la empresa.

Agregó que ya se puso la denuncia en la DEPINCRI Lima y que están a la espera de que puedan dar con los facinerosos.

HIPÓTESIS. La Policía sospecha que los delincuentes tenían la llave del local o que contaron con ayuda de algún trabajador. “Se llevan los sacos con los productos muy rápido, parece una mudanza”, señalaron los agentes.