Proponen retirar de la política a todos los sentenciados y eliminar privilegios a congresistas



A través de la Ley “Ficha Limpia”, se busca prohibir que los sentenciados postulen, dirijan o financien partidos políticos. El proyecto recoge una iniciativa de La Propuesta, movimiento civil que en el 2022 recolectó 50,000 firmas para solicitar una reforma constitucional.



La postulación de candidatos a diputados y senadores con sentencias judiciales ha causado impacto negativo en los votantes, sobre todo por la calidad de representantes que podríamos tener en el nuevo legislativo. Frente a ese panorama, Natalia Rodríguez, postulante a diputada con el número 2 por Libertad Popular, ha propuesto el retiro de la actividad política de cualquier persona que registre sentencia judicial, mediante el proyecto de Ley “Ficha Limpia”.

“El Perú es un país inseguro, en gran parte, porque la política está llena de delincuentes. Solo en estas elecciones participan 485 candidatos con sentencia judicial. La propuesta es sencilla: si tienes condena, no puedes ser candidato, tampoco dirigente de un partido, ni financiar campañas electorales. Vamos a limpiar la política desde su estructura de poder y financiamiento”, señaló la candidata.

Como se recuerda, en el 2022 Rodriguez lideró La Propuesta, movimiento civil que buscó una reforma constitucional desde las calles, logrando recolectar 50,000 firmas físicas, y teniendo como uno de sus objetivos limpiar la política peruana de delincuentes. Hoy, la ingeniera de gestión empresarial de 29 años de edad retoma este objetivo, pero esta vez busca impulsarlo desde la cámara de diputados.

Renovación cada 2 años y medio

En la misma línea, Rodriguez propone que, cada 2.5 años de gestión, la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los diputados y senadores para que, en caso sean desaprobados por la población, puedan ser relevados de sus cargos.

“Yo vengo del sector privado, donde si no das resultados te quedas sin trabajo. ¿Por qué debe ser diferente en el Estado? El Perú necesita autoridades capacitadas y con vocación de servicio. Sin embargo, en los últimos años los cargos de representación han sido copados por personas mediocres que saben que en el ejercicio privado no podrían conseguir los sueldos que ganan viviendo del Estado. Ya es hora de acabar con eso”, sentencia.

Cero lujos para parlamentarios

La candidata también tiene como bandera de campaña eliminar todos los privilegios que tienen los congresistas respecto a otros funcionarios públicos, como seguros médicos premium, bonos, regalos por festividades, gastos de instalación a pesar de residir en Lima, buffet y más.

Asimismo, exige la presencialidad al 100% de los diputados y senadores en todas las sesiones programadas, bajo una premisa: «si un ciudadano va a su centro de labores todos los días, su representante también debe hacerlo».

Natalia Rodriguez Gomez, candidata a diputada con el N° 2 del partido Libertad Popular, es ingeniera de gestión empresarial por la UPC con experiencia en el sector público y privado, ha liderado iniciativas ciudadanas como La Propuesta, y ha ganado el Premio Nacional de Periodismo Ciudadano de D&D Internacional – Democracia Digital (2021) y el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Gestión Pública con el proyecto “Lima Interconectada” (2020).