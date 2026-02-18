PIAS Terrestres 2026 del Midis llegarán por primera vez a diez centros poblados alejados de Cusco, Cajamarca, Tacna y Lima

Las PIAS Terrestres 2026, gestionadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa PAIS, llegarán, por primera vez, a diez centros poblados de difícil acceso en las regiones de Cusco, Cajamarca, Tacna y Lima, donde se brindarán 12,000 atenciones para más de 3000 habitantes.

En un trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa y el Ejército del Perú, las PIAS Terrestres acercarán los servicios del Estado a las poblaciones rurales que enfrentan barreras geográficas y sociales para acceder a salud, educación, identidad, programas sociales y otros servicios esenciales.

Este año 2026, las PIAS Terrestres brindarán 24 000 atenciones en 9 regiones del Perú.

Comunidades alejadas

Es así que, en mayo próximo, las PIAS Terrestres 2026 llegarán por primera vez a los centros poblados Lancha, Pichupampa, ubicados en la provincia de Huaura, en Lima.

En junio, llegarán a los centros poblados Cochapampa y Vista Alegre, en Cajamarca.

En julio se atenderá al centro poblado Caya y Chiuchín, en la provincia de Cajatambo, Lima, y los centros poblados de Kallapuma y Huaytire, en las provincias de Tarata y Candarave, respectivamente en Tacna.

Y, finalmente, en agosto, la campaña de las PIAS Terrestres se desplazará a La Raya Hanocca y El Porvenir, en la provincia de Canas, Cusco.