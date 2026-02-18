Paulo Autuori: «El partido en Paraguay era  para ganarlo con facilidad»

Paulo Autuori, entrenador de Sporting Cristal, lamentó el empate 2-2 ante 2 de Mayo en Paraguay en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, asegurando que su equipo tuvo las ocasiones necesarias para quedarse con la victoria, y así tener mayor tranquilidad para la vuelta en el Miguel Grau del Callao.

“El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos”, señaló el técnico, quien además felicitó al rival por su clasificación. “Felicité a 2 de Mayo por la clasificación histórica y reconozco al público que estuvo aquí emocionado. El hincha lo puede pasar todo”, acotó.

Autuori también reflexionó sobre el rol de los protagonistas del espectáculo. “Los dos verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y el público; esa reciprocidad genera la pasión. Pero el público no siempre debe insultar. Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos. No acepto esto”, enfatizó.

Finalmente, el estratega brasileño consideró que su equipo mereció mejor suerte. “Pudimos salir con la victoria. Es un rival que compite y pelea, pero que no genera juego. Nuestro arquero no tuvo mucha actividad; pudimos irnos con ventaja, pero no fuimos eficaces. De todas maneras, felicitaciones a los protagonistas del fútbol”, concluyó.