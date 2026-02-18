MTPE: ¿Buscas trabajo? Ven a la Megaferia del Empleo Lima que el MTPE promueve 6000 vacantes



El evento reúne a más de 100 empresas. y está dirigido a personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes.

Hay más de 326 ofertas de empleo para personas con discapacidad y más de 706 vacantes para adultos mayores



¡Trabajo sí hay! La Megaferia del Empleo llega a Lima, que se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero, y reunirá a más de 100 empresas que ofrecerá 6000 vacantes disponibles en diversos campos. Este evento es promovido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) donde los asistentes -con o sin experiencia- podrán postular directamente a los puestos laborales formales con todos los beneficios.

El objetivo de esta convocatoria laboral es promover el empleo formal a la ciudadanía y garantizar que las personas obtengan beneficios como seguro social, CTS y vacaciones pagadas.

Cabe precisar que durante el 2025 se logró la inserción laboral de 27 472 personas gracias esta estrategia de acercamiento en la modalidad itinerante que incluyó ferias laborales, maratones del empleo y convocatorias.

Las colocaciones en puestos de trabajo con mayor demanda en el 2025 fueron de agente de seguridad (6886), operario de limpieza (5514), operarios de producción (4718), asesores de ventas (3204) y auxiliar de servicios diversos (2399).

Entre las 6000 vacantes, hay más de 326 ofertas de empleo para personas con discapacidad y más de 706 vacantes para adultos mayores.

¿Qué es la Megaferia de Empleo Lima?

Es una actividad promovida por el MTPE en coordinación con empresas. Su objetivo es facilitar la conexión directa entre buscadores de empleo y empresas del sector privado e instituciones públicas brindando una amplia oferta de vacantes en un solo espacio.

Este evento se ha consolidado como una de las ferias de empleo más importantes de la ciudad, por la cantidad de puestos disponibles y la diversidad de sectores productivos representados.

¿Cuándo y dónde será la Megaferia de Empleo?

Se realizará los días 19 y 20 de febrero en la explanada del Parque de la Exposición, ubicada en la intersección de la avenida 28 de Julio con Garcilazo de la Vega en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

¿Qué vacantes estarán disponibles en la Megaferia de Empleo?

Las vacantes están dirigidas a distintos niveles de formación, desde personas con educación básica y media hasta perfiles técnicos, tecnológicos, profesionales.

Se ofrecen puestos de asesor de banca telefónica, consultor de ventas tiempo completo, auxiliar de servicio medio tiempo, auxiliar de caja, auxiliar multifuncional, auxiliar de panadería, conductor A2B, conductor interprovincial, practicante profesional de ingeniería técnico electricista, técnico mecánico industrial, agentes de seguridad, entre otros.

¿Qué empresas ofrecen los puestos de trabajo?

Entre las empresas participantes se encuentran Interbank, Promart, Cencosud Perú, Ripley, Tienda Mass, Andina Alimentos, Tambo, Cineplanet, Little Caesars Pzza, Pedidos Ya Market, Grupo Vega, Apparka, Corporación E. Wong, Marathon, Topitop, Grupo Pionier, Walon, Ecco, Pastelería San Antonio, Móvil Bus, Di Perugia, Embarcadero 41, Braedt, Atlantic City, Fisa, Texgroup, Financiera Oh!, Viale calzado y accesorios, Perú Bus, Casalinda, Mabe, y otros.

¿Cómo puedo participar en la Megaferia Empleo?

Los interesados deben llevar su DNI y su Currículum Vitae y en el caso que no lo tengan personal del MTPE les ayudará en la elaboración de este documento y potenciarlo para la presentación de su postulación. Así también se les brindará de forma gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), que unifica información personal, antecedentes (policiales, judiciales, penales), educación y experiencia laboral.