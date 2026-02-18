Minedu: I. E. 166 Karol Wojtyla registra 56% de avance y refuerza trabajos para su culminación en junio

El Ministerio de Educación informó que las obras de la Institución Educativa 166 Karol Wojtyla, ubicada en San Juan de Lurigancho, registran actualmente un 56 % de avance físico. Esta edificación forma parte del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP), que ejecuta en el distrito una inversión histórica superior a 1084 millones de soles para la construcción integral de 14 modernas infraestructuras educativas, que incluyen mobiliario y equipamiento tecnológico de alta calidad.

En diciembre de 2025, se presentó una reducción en el ritmo de trabajo debido a problemas de gestión entre el contratista CCECC y su subcontratista principal, situación que impactó en el cronograma previsto. No obstante, un equipo de operarios ha continuado ejecutando labores en el proyecto y, a partir del lunes 23 de febrero, se prevé el incremento significativo de personal y frentes de trabajo, con el objetivo de cumplir el nuevo cronograma y concluir la obra a mitad de año.

Como parte de la política de transparencia y diálogo permanente, el 4 de febrero se sostuvo una reunión informativa con el equipo directivo y la APAFA, en la que se explicó el estado actual del proyecto y las acciones adoptadas para acelerar su ejecución. Asimismo, se acordó una reunión ampliada con los comités de aula para mantener informada a toda la comunidad educativa.

La escuela temporal continúa funcionando en un espacio cedido por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho mediante convenio interinstitucional, lo que garantiza la continuidad del servicio educativo hasta la entrega de la nueva infraestructura.

La obra de la I. E. 166 Karol Wojtyla forma parte de los 14 Colegios PEIP que se ejecutan en el distrito, beneficiando a más de 27 618 estudiantes. A la fecha, dos instituciones ya fueron entregadas y otras doce registran avances que oscilan entre el 56 % y el 96 %, reflejando un progreso sostenido en el cierre de brechas de infraestructura educativa.

Los nuevos Colegios PEIP están diseñados bajo estándares de calidad que priorizan el aprendizaje y la inclusión. Contarán con aulas flexibles, espacios accesibles para estudiantes con discapacidad, laboratorios equipados, aulas de innovación pedagógica, bibliotecas modernas e infraestructura deportiva, garantizando ambientes seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo integral de los estudiantes.