María Pia encabeza lista de mujeres y le siguen Katia Palma y Ethel Pozo

En estos últimos meses las redes digitales se han convertido en el principal medidor para muchas figuras del espectáculo y las marcas que desean apostar por ellos, en ese sentido se lanzó la lista de los conductores peruanos con mayor “engegamente rate” (tasa de interacción) en Instagram y Tiktok, en los que figura el popular actor y conductor de “Entrometidos” de Willax Televisión, Gian Piero Díaz.

Una investigación realizada por la agencia internacional Atomikal, señala que Gian Piero se encuentra en la lista de los conductores que cuenta con el mayor porcentaje de interacción en su audiencia con el contenido de una marca (likes, comentarios, compartidos, guardados, clics). En la lista también figuran María Pía Copello, Edson Dávila, Katia Palma, Christian Rivero, Ethel Pozo y Rossana Fernández Maldonado.

El recordado conductor de “Combate”, quien se alista a regresar a la pantalla grande con la nueva película de Sinargollas Producciones tiene en su cuenta de IG @gianpierodiazof más de un millón de seguidores (1.070.426) y con un promedio 205.007 interacciones en sus publicaciones. Encabeza la lista María Pía con 831.721, Katia Palma con 391.91, Edson Dávila con 216.74 y Ethel Pozo con 215.051; mientras Christian Rivero con 70.783 y Rossana Fernández Maldonado 31.810.

Estos resultados -destaca la agencia- reflejan que la influencia digital de los candidatos no depende del volumen de seguidores, sino de su capacidad de activar personas. Y que candidatos con comunidades pequeñas, pero altamente activas muestran mayor potencial de movilización que perfiles masivos con bajo engagement.

El engagement rate (tasa de interacción) sirve para medir el nivel de compromiso, interés y participación de la audiencia con un contenido o marca. Es crucial para evaluar la efectividad de la estrategia de contenido, mejorar el alcance orgánico, fidelizar seguidores y comparar los ingresos generados frente a los costos publicitarios, yendo más allá del simple número de seguidores.