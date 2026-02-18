IRTP priorizará la generación de contenidos regionales en su multiplataforma informativa

Con el propósito de innovar y potenciar los contenidos informativos de la multiplataforma del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la jefa de dicha entidad, Cinthia Ramírez Santillana, supervisó el funcionamiento de las Direcciones Zonales Sur, Norte, Centro y Oriente.

Durante estas actividades en distintas regiones del interior del país, inspeccionó la operatividad de las dependencias departamentales, constatando la buena predisposición y vocación de servicio del personal, así como el estado de las estaciones, torres y antenas retransmisoras de TVPerú y Radio Nacional.

“Vamos a producir contenidos informativos regionales desde nuestras zonales”, remarcó. Añadió que, como parte de su compromiso con las regiones, ha tomado nota de los aportes de cada colaborador. “Estos nos servirán para mejorar la calidad informativa y de producción”, enfatizó Cinthia Ramírez.

Descentralización en marcha

La primera visita técnica de la titular del IRTP se realizó el 7 de enero a la filial de Cusco, que pertenece a la Dirección Zonal Sur. Como parte de la inspección también llegó a las filiales de Arequipa y Puno. Asimismo, tomó conocimiento de la operatividad de las filiales de Ica, Moquegua y Tacna. En esta zona, Arequipa es el centro de producción de contenidos.

Luego, el 20 de enero, se trasladó a la ciudad de Tumbes para iniciar las actividades de coordinación con la Dirección Zonal Norte. En esta región, coordinó con el personal técnico los asuntos relacionados con la infraestructura y equipamiento de las estaciones retransmisoras. La filial de Piura será el centro de producción de contenidos para toda esta zona del país.

Posteriormente, el 28 de enero, se dirigió a la ciudad de Huancayo, región Junín, donde funcionará el centro de producción informativa para toda la macrorregión centro. En ese contexto, sostuvo reuniones con los equipos técnicos de las filiales de Ayacucho, Huánuco, Chimbote y Huaraz, con quienes analizó los retos para optimizar las transmisiones de las señales del IRTP.

El 11 de febrero, la titular del IRTP supervisó las instalaciones de la filial Pucallpa, región Ucayali. En este departamento funcionará el centro de producción macrorregional. Durante su jornada de actividades, se trasladó a las ciudades de Iquitos (Loreto) y Tarapoto (San Martín). Como parte de las actividades realizadas, llegó a la localidad de Nauta (Iquitos), donde inspeccionó el estado de las antenas retransmisoras instaladas en dicho lugar.

En otro momento, Cinthia Ramírez destacó que el IRTP tiene alcance en todo el país con frecuencias operativas y autorizadas por las entidades competentes. “Aprovecharemos toda esa cobertura para poder difundir lo mejor del contenido, que hacemos con esfuerzo a través de TVPerú y Radio Nacional”, subrayó.

Expresó que las acciones del IRTP contribuyen a impulsar el desarrollo local y regional. Indicó que cuando se transmite o informa sobre un evento tradicional ancestral, están apoyando a la dinamización del turismo que, a su vez, genera ingresos locales por los servicios de hospedaje, alimentación, venta de artesanías y otras actividades de entretenimiento.