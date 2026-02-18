Inter de Milán sufrió duro revés al caer con Bodo Glimt 3-1 en la ida de los playoffs de Champions League

Continuando con los partidos de ida de los Playoffs de la Champions League, el Bodo Glimt de Noruega, dio la sorpresa al vencer 3-1 en casa al Inter de Milán, e irá la vuelta de la próxima semana en Italia con esa ventaja de dos goles a su favor. Se jugó en el Aspmyra Stadion de Bodø y el arbitraje del alemán Slebert.

El primer tiempo terminó con empate a un gol. Abrió la cuenta Get a los 20’ por el local, igualando Esposito a los 30’ por la visita. En el complemento Bodo Glimt logró desmarcarse en el score con dos tanos más a cargo de Hauge (61’) y Hogh (64’) y estructurar el definitivo 3-1.

En los otros tres partidos jugador hoy, Brujas de Bélgica y Atlético de Madrid de España empataron 3-3 en vibrante partido. Por los locales anotaron Onyedlka (52’), Tresoldi (60’) y Tzolis (89’), mientras por los “colchoneros”, Julián Álvarez (8’ de penal), Lookman (45’) y autogol de Ordoñez (79’). Newcastle de Inglaterra goleo al Qarabag de visitante 6-1, mientras por igual situación Bayer Leverkusen de Alemania le ganó a Olympiakos de Grecia 2-0.