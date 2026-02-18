¡Indignación en San Isidro! Atropellan y matan a campeona nacional de buceo y el conductor huye

La noche del jueves se tiñó de tragedia en San Isidro. Lizeth Marzano Noguera, campeona nacional de buceo y referente del deporte peruano, murió tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga.

El fatal accidente ocurrió a las 11:30 p.m. en la Av. Camino Real, frente al ingreso del Golf de San Isidro. Testigos informaron que el vehículo involucrado sería un sedán negro con lunas polarizadas, cuyo conductor escapó inmediatamente después del impacto, dejando a la deportista gravemente herida en la vía.

Lizeth no solo era récord nacional y multicampeona de pesca submarina, sino también estudiante de MBA en la Universidad del Pacífico, combinando excelencia académica y deportiva. Su partida enluta al deporte nacional y deja un profundo vacío en quienes la conocieron.

Hoy, familiares, amigos y la comunidad deportiva exigen justicia. La Policía se encuentra en la búsqueda del responsable de este cobarde atropello y fuga. El Perú pierde a una campeona. Su legado y pasión por el mar permanecerán intactos.