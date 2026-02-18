Ica: MINJUSDH inaugura módulo de Defensa Pública y agente SUNARP para acercar los servicios al ciudadano

Con el objetivo de acercar los servicios del Estado a la población y facilitar el acceso oportuno a la justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) inauguró en Ica, el primer módulo de la Defensa Pública en un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), así como un agente de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), en la sede del colegio de Abogados de la región.

El nuevo módulo de Defensa Pública inició atención en el MAC Ica, ubicado en el centro comercial Megaplaza, donde los usuarios pueden recibir asesoría y defensa legal gratuita en temas de alimentos, tenencia, régimen de visitas, violencia familiar y procesos penales, entre otros.

Desde el sector se destacó que esta implementación forma parte de la estrategia de descentralización de servicios, priorizando espacios de alta concurrencia ciudadana para garantizar una atención rápida y accesible.

También se fortaleció el servicio que brinda la Dirección Distrital de la Defensa Pública de Ica, en materia penal, promoviendo patrocinio legal a personas de escasos recursos. Además, se reafirmó el compromiso con el trabajo de los defensores públicos de la región, en la campaña Semana de Puerta Abiertas», organizada por la Dirección General.

Más facilidades para trámites registrales

Asimismo, se inauguró un agente de la SUNARP en la sede del Colegio de Abogados de Ica, que permitirá realizar consultas y gestiones registrales sin necesidad de trasladarse a otras oficinas.

La medida fortalece la seguridad jurídica y contribuye a promover la formalización, beneficiando a profesionales del derecho, emprendedores y público en general.

Como parte de la agenda, la SUNARP realizó una jornada informativa en la Plaza de Armas de Ica, donde especialistas orientaron a la población sobre los servicios registrales, la importancia de la inscripción de bienes y los procedimientos más frecuentes.

La actividad permitió absolver consultas directas de los ciudadanos y reforzar la cultura registral en la región.

Con estas acciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consolida su presencia en las regiones y reafirma su compromiso de brindar servicios accesibles, gratuitos y de calidad, además de garantizar que más peruanos ejerzan plenamente sus derechos.