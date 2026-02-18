Fortalecimiento de Beca 18 y ampliación de oportunidades educativas

Propone candidata Jimena Guevara por partido Buen Gobierno.

La promoción de la igualdad de oportunidades y el desarrollo educativo en el país debe tener como uno de sus pilares el fortalecimiento de Beca18, propuso Jimena Guevara Delgado, candidata a diputada con el número 12, por el patido Buen Gobierno.

Recordó que está corroborado que todo joven becario de Beca18 rompe el círculo de la pobreza por lo que el gobierno que llegue a julio del 2026 debe entregar indiscutiblemente las 20 000 ofrecidas a los jóvenes más talentosos y vulnerables del país.

“Nuestra propuesta partidaria busca no solo ampliar el número de becas disponibles, sino también mejorar el seguimiento y apoyo a los beneficiarios, asegurando que más jóvenes puedan acceder a una educación superior de calidad en las mejores instituciones del país», expresó la postulante.

Agregó que el eje principal desde el gobierno será respaldar políticamente a Beca18 y aumentar el presupuesto asignado a Pronabec para lograr mayor cobertura e incrementar el número de becas.

Señaló la necesidad de crear un Sistema Nacional de Becas que obligue a las entidades públicas a coordinar entre sí.

Así como impulsar becas a carreras técnico productivas para asegurarle a los jóvenes puestos de trabajo acorde a la demanda laboral.

Por último, la candidata afirmó que «es inaceptable que mientras el Congreso ha aumentado su presupuesto en más de mil millones de soles en solo cinco años se tenga a nuestros jóvenes talento sin respuesta”.

Estas iniciativas buscan romper el círculo de la pobreza, romper brechas sociales y educativas y fomentar el desarrollo de profesionales altamente capacitados que contribuyan al crecimiento sostenible del Perú.