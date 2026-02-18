Formación ciudadan y cívica es prioridad en la educación de nuestros estudiantes

El Ministerio de Educación (Minedu) informó sobre los avances alcanzados en el fortalecimiento de la formación ciudadana y cívica en la Educación Básica, en concordancia con el Currículo Nacional y con recientes normas destinadas a reforzar la identidad nacional y la convivencia democrática.

Con relación al Currículo Nacional, este integra la formación cívica como eje del perfil de egreso, promoviendo una ciudadanía activa, el respeto por la convivencia democrática y la toma de decisiones éticas. Estos aprendizajes se desarrollan en los niveles de inicial y primaria a través del área de Personal Social y, en secundaria, mediante el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.

Al respecto, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, afirmó que, como parte de las acciones estratégicas de su sector, se viene fortaleciendo de manera firme y sostenida la labor docente y el liderazgo directivo mediante las cartillas pedagógicas tituladas “Propiciamos la vida en democracia”. Estos materiales han sido elaborados en el marco de la implementación curricular y en concordancia con la Ley 31745, que declara de interés nacional la incorporación de contenidos sobre educación cívica, y la historia de la subversión y el terrorismo en el Perú. Las cartillas han sido publicadas mediante resoluciones viceministeriales y están disponibles en la plataforma PerúEduca, así como en las guías de trabajo que utilizan los docentes.

“En el ámbito de los recursos educativos, las bibliotecas escolares cuentan con fuentes relacionadas con el terrorismo y el proceso de pacificación liderado por las Fuerzas Armadas. De manera complementaria, se han publicado orientaciones específicas para docentes de secundaria en la plataforma PerúEduca, con el objetivo de promover el bien común, la cultura de paz y la reflexión ética”, precisó el titular del sector Educación.

Asimismo, en una acción estratégica articulada con el Ministerio de Defensa, desarrollada en el marco de la Resolución Suprema 016-2025-DE, el Minedu participó en el Comité Intersectorial para el Fortalecimiento de la Identidad Nacional (COIFIN). Este mecanismo no solo consolida el trabajo coordinado del Estado, sino también impulsa de manera decisiva la aprobación del Reglamento de la Ley 32251, publicada el 19 de enero de 2025, normativa que unifica y ordena la regulación de los símbolos patrios, los símbolos del Estado y los emblemas nacionales como parte de la consolidación de la identidad y la cohesión nacional.

Finalmente, el ministro Figueroa anunció la presentación de un Proyecto de Decreto Supremo que consolidará de manera permanente estas acciones para fortalecer la formación ciudadana y cívica en el marco del Currículo Nacional.