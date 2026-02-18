Figuras del fútbol mundial respaldaron a Vinicius Jr contra Prestianni por presunto racismo

Thierry Henry, leyenda de Arsenal de Inglaterra, instó al argentino Gianluca Prestianni del Benfica, a que demuestre «la clase de hombre que es» y que diga exactamente qué es lo que le dijo al brasileño Vinicius Jr cuando supuestamente insultó de forma racista al jugador del Real Madrid.

«Me identifico completamente con lo que le está pasando a Vinícius. Me pasó muchas veces cuando era jugador. Hay veces que sientes que estás solo porque es tu palabra contra la suya y porque no sabemos qué es lo que dijo», aseguró Henry en el programa de la Champions League de la cadena CBS.

«Se puso la camiseta en la boca. Claramente es algo sospechosos, porque no quiere que la gente vea lo que dijo. Ahora veamos la clase de hombre que es, que nos diga lo que dijo», añadió.

Por su parte, Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y de la selección de Inglaterra, también defendió a Vinícius Jr y dijo que esta clase de actos no se pueden aceptar y que las «ratas racistas» tienen que ser castigadas.

El que fuera central inglés, ahora comentarista en la televisión británica, se grabó un vídeo para sus redes sociales defendiendo al jugador del Real Madrid tras el supuesto ataque racista por parte de Gianluca Prestianni, del Benfica.

«¿Hay que culpar a Vini? ¿Que no debería celebrarlo así? ¿Cómo? Es inaceptable». El fútbol es un deporte bonito. Por ejemplo, ¿por qué amamos a Roger Milla? Por cómo lo celebró con sus aficionados. Están intentando robarnos lo bonito de este deporte. Esta clase de basura, estas ratas que dicen esos comentarios racistas, deben ser castigados. No tenemos que protegerlos».