¿Está preparado Perú para una regulación integral de las criptomonedas?

El mercado de criptomonedas en Perú ha experimentado una transformación acelerada, consolidándose como uno de los ecosistemas más dinámicos de América Latina. En la actualidad, más de un millón de personas utilizan estas monedas digitales de varias formas y en diferentes contextos. Mientras algunos utilizan sus Bitcoins o stablecoins como una inversión a largo plazo, otros los gastan en algún crypto casino en Perú.

Pero, ¿qué hay detrás de la adopción de estas monedas virtuales en el país y cómo avanza su regulación?

Perú se consolida como referente regional en la adopción de criptoactivos

Según datos recientes, Perú ya supera los 1,28 millones de usuarios de criptomonedas, una cifra que duplica la registrada hace apenas dos años. Este avance ha permitido que Perú escale posiciones en el Global Crypto Adoption Index 2024 de Chainalysis, situándose en el puesto 42 a nivel mundial y en el séptimo lugar en la región por volumen de transacciones.

El informe Blockchain LATAM 2025 de la compañía Sherlock Communications destaca que el 3,7% de la población peruana ya interactúa con activos digitales. A diferencia de otros mercados regionales impulsados estrictamente por la inflación, el crecimiento local responde a una búsqueda diversificada de inversión y refugio financiero.

En este contexto, las stablecoins o “criptodólares” han cobrado protagonismo, representando aproximadamente el 12% de los activos en circulación como una alternativa de resguardo ante la incertidumbre económica.

La expansión del sector también se ve favorecida por la interoperabilidad tecnológica. La integración entre bancos tradicionales y billeteras digitales facilita la compra de activos directamente con soles, provocando que las descargas de aplicaciones especializadas se duplicaran en el último semestre de 2024.

Este fenómeno peruano se inserta en un auge regional liderado por Brasil y Argentina, potenciado además por la histórica revalorización del Bitcoin, que alcanzó máximos superiores a los USD 124.000 en agosto del 2024.

¿Cuáles son los usos de las criptomonedas en Perú?

Los peruanos han encontrado en las criptomonedas una herramienta multifacética, adaptándolas a sus necesidades financieras cotidianas.

El uso principal de estos activos en el país es la inversión a largo plazo. En otras palabras, los usuarios adquieren criptoactivos con la expectativa de que su valor aumente con el tiempo. De esta moneda, las criptomonedas funcionan como un mecanismo de acumulación de capital fuera del sistema bancario tradicional.

Asimismo, una parte considerable de la población utiliza las monedas digitales, especialmente las stablecoins, como un resguardo de valor. En un contexto de incertidumbre económica, los peruanos ven en los criptodólares una forma eficiente de proteger sus ahorros frente a la devaluación.

El ecosistema cripto en Perú también es impulsado por el trading y las transferencias de fondos. Muchos usuarios participan activamente en la compra y venta diaria para generar rentabilidad por la volatilidad de precios, mientras que otros aprovechan la tecnología para el envío de remesas o pagos transfronterizos.

Y, como se mencionó con anterioridad, han surgido plataformas digitales enfocadas exclusivamente en transacciones con monedas digitales, tales como los casinos con criptomonedas. Estas plataformas de juego permiten a sus usuarios registrados realizar depósitos y retirar ganancias en Bitcoin, Ethereum y Litecoin, entre otras. El mejor casino online que acepta cripto también suele ofrecer herramientas para convertir dinero fiduciario en criptoactivos.

¿Cómo avanza la regulación de las criptomonedas en Perú?

A diferencia de otros países de la región latinoamericana, el Perú no cuenta actualmente con una ley específica que regule de forma integral el uso o la comercialización de criptomonedas, aunque se encuentra en una fase de transición hacia un marco más estructurado.

El eje central de este proceso es el Proyecto de Ley N° 1204/2021-CR, conocido como la “Ley Cripto”. Esta iniciativa busca establecer una “Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos” y crear el RUPIC (Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptoactivos).

No obstante, el proyecto ha enfrentado debates y observaciones por parte de entidades como la SBS y el MEF, quienes han solicitado mayor precisión en los mecanismos de supervisión.

A pesar de este vacío legal específico, el sector no es ajeno a la fiscalización. Desde 2024, mediante la Resolución SBS N° 02648-2024, los proveedores de servicios de activos virtuales (exchanges) están obligados a cumplir con normativas de prevención de lavado de activos y reporte de operaciones sospechosas ante la UIF.

Asimismo, la SUNAT ya aplica criterios tributarios, considerando las ganancias por la venta de criptoactivos como rentas afectas al Impuesto a la Renta.