El Stade de France será escenario del amistoso entre Perú y Senegal el sábado 28 de marzo en París

Escenario confirmado. Las selecciones de Perú y Senegal se enfrentarán el sábado 28 de marzo, desde las 17:00 horas locales (10 de la mañana de Perú) en el Stade de France. Por primera vez en la historia, dos selecciones extranjeras se enfrentan en el principal escenario del deporte francés en un juego de carácter amistoso. Tras varias gestiones de los organizadores, se confirmó escenario antes mencionado para dicho compromiso que jugará la Bicolor.

Tiene una capacidad para 80 mil espectadores el Stade de France, catalogado como estadio de categoría 4 por la UEFA , albergó partidos de la Copa Mundial de la FIFA 1998, incluida la final entre Francia y Brasil (3-0), las finales de la Liga de Campeones de la UEFA en los años 2000, 2006 y el 2022).

“Senegal campeón de África, tiene una comunidad muy importante en territorio francés, y además será rival de la Selección de Francia en el Mundial 2026 en el Grupo I, además de Noruega y una selección que llegará del Repechaje, y de ahí escoger el Stade de France por su capacidad, para albergar a senegaleses y a peruanos que en gran número quieren ver a esta nueva selección bajo la batuta de Mano Menezes”, señaló el periodista peruano Juan Palacios Casas, radicado muchos años en el país galo.

Situado al norte de París, en la comuna de Saint-Denis, el Stade de France, fue abierto oficialmente el 28 de enero de 1998, teniendo un costo de 364 millones de euros, albergará este primer amistoso de la “Blanquirroja” que emprende una nueva etapa, buscando recuperar el terreno perdido últimamente, y viendo paulatinamente el recambio de jugadores, con el nuevo entrenador Mano Menezes.

Los principales medios franceses L’Equipe et y L’équipe Parisien lo han publicado, sobre este partido amistoso entre Perú y Senegal, señalando como un amistoso histórico en el Stade de France.