Dictan 9 meses de prisión para sujeto que habría abusado sexualmente de su hija menor de edad

El primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador consiguió nueve meses de prisión preventiva contra Vicente Lozano Murrieta como presunto autor de la comisión del delito contra la libertad sexual – violación de menor de edad- en agravio de una menor de 12 años de edad. Hecho ocurrido en Villa El Salvador.

El ultraje sexual pasó el día 8 de enero de 2016, en circunstancias que la menor agraviada (12) descansaba en la habitación que su imputado (su progenitor) alquilaba en el en el distrito de Villa El Salvador, cuando fue sorprendida por éste quien, bajo la amenaza de regresarla a la selva (de la cual es su procedencia) comenzó a realizarle tocamientos indebidos de connotación sexual para, inmediatamente, ejecutar la violación. Esto se repitió hasta en dos oportunidades más; siempre bajo la misma amenaza para que la menor no le cuente los hechos a su madre. Sin embargo, esta última llegó a conocer los sucesos y denunció al imputado.

El Ministerio Público logró acreditar los ataques sexuales en agravio de la menor, por lo que el fiscal adjunto provincial, José Luis Moreto Sena, consiguió que la autoridad judicial imponga dicha medida preventiva a fin de continuar con las investigaciones.