Desde la Antártida: investigadores de la UNALM buscan compuestos con potencial anticancerígeno y antimicrobiano

Un equipo de investigadores y tesistas del Laboratorio de Micología y Biotecnología “Marcel Gutiérrez-Correa” de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) participó con éxito en la Trigésima Segunda Expedición Científica del Perú a la Antártida, desarrollando investigaciones de alto impacto orientadas al descubrimiento de nuevos compuestos con potencial anticancerígeno y antimicrobiano.

Durante esta misión científica, realizada a bordo del BAP Carrasco y en la Estación Científica Antártica Machu Picchu, el equipo de investigadores de la UNALM ejecutó actividades de bioprospección molecular con un enfoque multiómico. Para ello, emplearán tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS) y minería de genes, con el objetivo de identificar metabolitos secundarios y enzimas de interés biotecnológico a partir de microorganismos adaptados a condiciones extremas.

Las investigaciones se desarrollan en el marco de proyectos adjudicados en las convocatorias ANTAR XXXI, XXXII gestionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a través de su División de Asuntos Antárticos. La Investigación liderada por la Dra. Gretty Villena, directora del Laboratorio de Micología y Biotecnología “Marcel Gutiérrez-Correa, con la participación de las profesoras Ilanit Samolksi, Yvette Ludeña y los investigadores expedicionarios se centra en la caracterización del microbioma antártico presente en matrices ambientales como agua, sedimentos y nieve, así como en el análisis del microbioma del krill antártico, una especie clave del ecosistema polar.

A partir de estas muestras, los científicos buscan identificar genes y metabolitos con potencial terapéutico y anticancerígeno, antimicrobianos, así como genes asociados a enzimas de uso industrial, promoviendo la bioprospección de microorganismos con un valor biotecnológico excepcional y aplicaciones prometedoras en salud, industria y medio ambiente.

Como parte del fortalecimiento de la presencia científica del Perú en el escenario internacional, la expedición incluyó además el monitoreo del resistoma y el análisis del impacto antropogénico en zonas estratégicas como la Ensenada MacKellar. Esta línea de trabajo genera evidencia científica clave para la toma de decisiones orientadas a la protección de la biodiversidad antártica y la evaluación de cómo la actividad humana influye en la resistencia a los antibióticos en el continente blanco.

La delegación científica estuvo conformada por el Ph.D Jhonathan Benites Pariente y M.Sc. Samuel Arbaiza Quispe, en calidad de investigadores; los biólogos egresados de la UNALM, Antony Barrientos Zavallos y Margaret Huarcaya Calderón, como co investigadores; así como por José Ochoa Luque y Gabriel Enríquez Becerra, tesistas de pregrado de la carrera de Biología de la UNALM, quienes participaron activamente en el desarrollo de esta misión científica de alcance internacional.

Con estos avances, la UNALM, a través del Vicerrectorado de Investigación, reafirma su liderazgo en biotecnología y ciencias ambientales, demostrando que la investigación universitaria peruana cuenta con la capacidad técnica y humana para afrontar desafíos científicos de frontera en uno de los entornos más exigentes y estratégicos del planeta.