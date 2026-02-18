Home DEPORTES Arsenal dejó dos puntos valiosos al empatar con Wolves 2-2 en partido...

Arsenal dejó dos puntos valiosos al empatar con Wolves 2-2 en partido adelantado de la Premier League

WOLVERHAMPTON, ENGLAND - FEBRUARY 18: Tom Edozie of Wolverhampton Wanderers celebrates scoring his team's second goal with teammates during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Arsenal at Molineux on February 18, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Brett Patzke - WWFC/Wolves via Getty Images)

En los descuentos, el líder Arsenal dejo escapar dos valiosos puntos al dejarse empatar por el colero Wolves 2-2, en partido adelantado de la fecha 31 de la Premier League. Con ello, los “gunners” ahora aventaja al Manchester City en cinco puntos (58-53), comprometiendo su liderazgo en una lucha cerrada con los “ciudadanos” por llevarse el título. 

Arsenal llevaba una ventaja tranquilizadora de 2-0, gracias a las anotaciones de Bukayo Saka a los 8’ y el ecuatoriano Piero Hincapie a los 56’. Sin embargo, el Wolves reaccionó y logró emparejar el marcador, con los goles del español Hugo Bueno a los 61’ y Tom Edozie a los 94’. A pesar del empate de local, los “Lobos” siguen últimos con 10 puntos y es candidato a perder la categoría.

Principales Posiciones: Arsenal 58; Manchester City 53; Aston Villa 50; Manchester United 45; Chelsea 44; Liverpool 42; Brentford 40; Everton 37, Bournemouth 37; Newcastle 36; Sunderland 36; Fulham 34; Crystal Palace 32.

