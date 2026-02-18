Arsenal dejó dos puntos valiosos al empatar con Wolves 2-2 en partido adelantado de la Premier League

En los descuentos, el líder Arsenal dejo escapar dos valiosos puntos al dejarse empatar por el colero Wolves 2-2, en partido adelantado de la fecha 31 de la Premier League. Con ello, los “gunners” ahora aventaja al Manchester City en cinco puntos (58-53), comprometiendo su liderazgo en una lucha cerrada con los “ciudadanos” por llevarse el título.

Arsenal llevaba una ventaja tranquilizadora de 2-0, gracias a las anotaciones de Bukayo Saka a los 8’ y el ecuatoriano Piero Hincapie a los 56’. Sin embargo, el Wolves reaccionó y logró emparejar el marcador, con los goles del español Hugo Bueno a los 61’ y Tom Edozie a los 94’. A pesar del empate de local, los “Lobos” siguen últimos con 10 puntos y es candidato a perder la categoría.

Principales Posiciones: Arsenal 58; Manchester City 53; Aston Villa 50; Manchester United 45; Chelsea 44; Liverpool 42; Brentford 40; Everton 37, Bournemouth 37; Newcastle 36; Sunderland 36; Fulham 34; Crystal Palace 32.