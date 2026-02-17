Zentral Studio y Pro TV estrenan con éxito el programa de streaming TODO PUEDE PASAR (TPP)

El programa en vivo alcanzó un pico de 12 mil visualizaciones y ofrece un formato espontáneo con diversos temas juveniles con corte adulto.

Zentral Studio, en coproducción con Pro TV, presenta con entusiasmo el exitoso lanzamiento de su nuevo programa de streaming TODO PUEDE PASAR (TPP), que se transmitió en vivo desde la 1:45 p. m. a 3:00 p. m., inmediatamente después de Face to Face de Carlitos TV.

En su primera emisión, el programa alcanzó un pico de 12 mil visualizaciones, reflejando la gran acogida del público y el interés por esta nueva propuesta digital.

El espacio es conducido por Paolo Teevin, Chiquiwilo, Roxana Molina y La Mana, quienes conectan de manera natural con la audiencia.

TODO PUEDE PASAR (TPP) es un programa espontáneo y dinámico donde en cada edición se abordan distintos temas, mezclando actualidad, entretenimiento y momentos inesperados. Tal como su nombre lo indica, es un espacio abierto donde realmente todo puede pasar.

Este estreno forma parte de una nueva etapa de contenidos para la señal digital, que próximamente sumará más producciones como No tenemos filtros y No vale picarse, ampliando su propuesta con nuevos formatos y talentos.

El programa puede verse a través de su canal oficial de YouTube:

https://youtube.com/@zentralstudiope?si=6kRkdNQyC8lkld4l