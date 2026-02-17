Yonhy Lescano: «Jeri debe ser investigado y debemos garantizar elecciones limpias»

Desde el Cusco candidato de Cooperación Popular señaló que estará vigilante y atento para luchar contra quienes quieren atornillarse en el poder y alerta de posible fraude

«El Congreso cómplice de este gobierno inepto ha censurado al señor José Jerí, pero las cosas no deben quedar así. Deben iniciarle investigaciones por los graves delitos que ha cometido. Así lo sostuvo desde el Cusco el candidato presidencial de Cooperación Popular Yonhy Lescano.

Señaló que estará vigilante y atento para luchar contra quienes quieren entornillarse en el poder y alerta de posible fraude

«Lo único que ha hecho este congreso es resarcir, rectificarse porque ellos designaron a José Jerí, que ha sido una vergüenza internacional, por eso ellos también son culpables del caos que estamos atravesando».

«Los partidos políticos que conforman el pacto mafioso en el Congreso no garantizan elecciones limpias y hay un peligro inminente de fraude. Se debe designar una persona que este a la altura de las circunstancias», dijo.

Señaló que el Perú tiene que estar atento, que se inicie las investigaciones por los delitos de Jeri y los congresistas que hayan cometido delito también y que podamos tener un tránsito democrático y el Perú pueda elegir a un presidente y un congreso distinto.