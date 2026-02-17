Sporting Cristal empató 2-2 ante 2 de Mayo con un hombre menos y en Lima buscará su pase a la Fase 3 de Libertadores

Resultó más complicado que lo esperado. En un partido con emociones hasta el final del mismo, Sporting Cristal salvó un empate en su visita ante 2 de Mayo de Paraguay, jugando 50 minutos con un elemento menos por la expulsión de Luis Iberico. La definición en esta Fase 2 de Libertadores se producirá el martes 24 en el estadio Miguel Grau del Callao.

En los 45’ iniciales, Cristal tuvo el dominio de las acciones, pero no pudo lograr el gol de ventaja, y a los 39’ quedó con un jugador menos, tras una fuerte falta de Luis Iberico a un rival, recibiendo la roja de parte del árbitro colombiano Betancur Gutiérrez.

La etapa complementaria fue más movida y con los cuatro goles. Abrió la cuenta Yoshimar Yotún a los 62’ de penal, pero luego en dos minutos 2 de Mayo lo volteó con tantos de Fernando Cáceres con golpe de cabeza (83’) y un autogol de Cristiano Da Silva (84’). Finalmente, tras un centro de Martín Tavara el balón no pudo ser controlado por el arquero Ángel Martínez quien cometió autogol (87’), para el empate final 2-2.

ALINEACIONES

2 DE MAYO: Martínez; Davalos, Sosa, Saiz, Castro (Coronel); Sanabria, Alfonso (Colman), Romero (Cáceres), Gómez (Ayala); Ruiz Diaz (Acosta) y Del Valle. DT: E. Ledesma.

CRISTAL: Enríquez; González, Araujo, Lutiger (Posito), Cristiano; Cabellos (Díaz), Cazonatti (Castro), Yotún (Tavara); S. González, Vizeu e Iberico. DT: P. Autuori.

ÁRBITRO: Betancur Gutiérrez (Colombia)

ESCENARIO: Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero