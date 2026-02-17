SMP: dictan 18 meses de prisión contra extranjeros que asesinaron y arrojaron a mujer dentro de un colchón

Dos ciudadanos ecuatorianos que captaron a una mujer por las redes sociales y luego la trajeron al Perú con engaños para trabajar y luego la asesinaron y arrojaron su cadáver dentro de un colchón en el distrito de San Martín de Porres, cumplirán 18 meses de prisión preventiva en un penal de la capital.

El Tercer Despacho de la Séptima Fiscalía Provincia Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte logró que se dicte la medida coercitiva contra Darwin Lenin Morán Barreto (28) y William Elexander Figueroa Remache (24), acusados por el presunto delito de feminicidio en agravio de Jennifer Lisbeth Mendoza Segura.

En audiencia, el fiscal sostuvo que el ciudadano ecuatoriano Darwin Morán capta a la víctima a través del aplicativo Tik Tok en circunstancia que se encontraba realizado “un en vivo”, mediante engaño, aprovechando su condición de vulnerabilidad, sus escasos recursos económicos y aprovechando su condición de mujer. Al establecer un contacto, el sujeto le propone un trabajo en Perú, sin precisar qué trabajo. Preciso que Darwin Morán conocía a la víctima desde el tiempo de la escuela puesto que ambos domiciliaban en la ciudad de Milagros, Ecuador.

Tras las coordinaciones la víctima el día 10 de enero del 2026 viaja hasta Guayaquil donde se encuentra con otra mujer con quien van hasta la frontera de Perú, donde se encuentran con el investigado y viajan a Lima el 11 de enero del 2026. A su llegada es desplazada y retenida en el segundo y tercer piso de un inmueble ubicado en la avenida Los Olivos de la Asociación de Vivienda Los Pinos del Norte del distrito de San Martín de Porres.

En el lugar la víctima y otras mujeres de diferentes países fueron recibidas por William Figueroa, quien les explicó el motivo de estar recluidas, las actividades que realizarían y cómo devolverían los gastos.

El 14 de enero de 2026, en la casa donde se encontraba encerrada, celebraron el cumpleaños de la pareja de Darwin Morán. Y en horas de la madrugada del 15 de enero tras haber un altercado con la Jenniffer Mendoza los investigados William Figueroa y Darwin Morán la atacaron con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo; causando su muerte.

Tras los hechos los dos sujetos y los que se encontraban en la fiesta llegan a un acuerdo de desaparecer las huellas y cuerpo de la mujer, por lo que deciden ponerla en el interior de un colchón, para luego botarlo en una zona descampada.

El mismo día, llaman a un conocido que tiene mototaxi, de nombre Darwin Cruz (43). Tras subir el colchón al vehículo menor, una mujer no identificada y William Figueroa que sujetaba el colchón, llevan el cuerpo hasta la urbanización Real Madrid cerca a la prolongación de Naranjal y avenida Pacasmayo, y botan el colchón conteniendo el cuerpo.

El representante del Ministerio Público sustentó los graves elementos de convicción y logró la prisión preventiva contra ambos sujetos, quienes fueron capturados en Ecuador, y se viene solicitando la extradición de William Figueroa. Cabe resaltar que el chofer del mototaxi, Darwin Cruz Vásquez (43), se encuentra con prisión preventiva desde el mes de enero.