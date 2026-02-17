Salvan a fotógrafo con exitoso trasplante de corazón

Paciente de 46 años tiene nueva oportunidad de vida gracias al acto solidario de una familia donante.

Carlos Daniel Garrido Abad, de 46 años, siempre ha capturado los momentos más felices de otros. Como fotógrafo profesional, su especialidad es retratar en su estudio la llegada de nuevos integrantes a las familias, embarazos y sonrisas infantiles. Sin embargo, se vio obligado a colgar la cámara porque su corazón empezó a fallar lentamente debido a una cardiomiopatía dilatada avanzada, una condición que le impedía bombear sangre y seguir el ritmo de su creatividad visual.

Hoy, gracias a una proeza médica realizada en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud (EsSalud), Carlos tiene una nueva oportunidad de vida. Un equipo multidisciplinario realizó con éxito un trasplante de corazón, con lo cual dejó para siempre el dispositivo de asistencia ventricular (Centrimag) que lo mantuvo con vida mientras esperaba un donante.

El doctor David Arturo Bellido Yarlequé, cirujano cardiovascular del Programa de Trasplante Cardíaco del Hospital Almenara, explica que la intervención fue una carrera contra el tiempo que duró más de 12 horas. Dice que mientras un equipo realizaba la extracción del órgano de un donante con muerte encefálica, otro grupo de cirujanos preparaba al paciente para recibir un nuevo corazón. «Fue un trabajo de precisión absoluta y vigilancia 24/7 para asegurar que el nuevo corazón latiera con fuerza en el pecho de Carlos», resalta el especialista.

Luego de recibir el alta, tras casi un mes de hospitalización, Carlos envía un mensaje de gratitud y conciencia. «Gracias a la familia del donante que me ha dado prácticamente la vida nuevamente. Pido a las personas que tomen conciencia; no saben cuántas vidas se pueden salvar y cuántas familias felices pueden seguir avanzando gracias a la decisión de donar órganos», manifiesta emocionado desde su casa de Pueblo Libre, al lado de sus hijos.

DONACIÓN DE ÓRGANOS. En el 2025, EsSalud realizó 55 operativos de donación de órganos y 468 trasplantes. En lo que va de este año se han ejecutado cinco operativos, de los cuales se han concretado 20 trasplantes de donante cadavérico. Asimismo, entre enero y febrero últimos se han llevado a cabo 19 trasplantes de órganos de donantes vivos.