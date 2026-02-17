Reparten más de dos toneladas de pescado a comedores de Manchay

En coordinación con el MIDIS, la Municipalidad y la Sociedad Nacional de Pesquería

Cientos se beneficiarios de los comedores populares y ollas comunes recibieron de manos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, más de dos toneladas y media de pescado fresco completamente gratis, gracias al trabajo coordinado entre la Municipalidad de Pachacámac y el Ejecutivo.

La entrega se realizó en el Estadio Municipal de la B en Huertos de Manchay – Pachacámac, con la asistencia de más de 100 comedores y ollas comunes, quienes recibieron el pescado Bonito de alto valor nutricional. Esto fue posible al trabajo articulado entre el MIDIS, la Sociedad Nacional de Pesquería – SNP y gestión municipal del alcalde Enrique Cabrera Sulca, en favor de la seguridad alimentaria de las familias en mayor situación de vulnerabilidad.

Es importante destacar que, a través del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), garantizamos el acceso oportuno a alimentos nutritivos y de calidad, fundamentales para mejorar la salud, prevenir la anemia y fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños, adultos mayores y población en situación de riesgo, contribuyendo así a una mejor calidad de vida.

“Esta entrega también reconoce y respalda el compromiso diario de miles de lideresas comunitarias, cuyo esfuerzo solidario sostiene los comedores populares y ollas comunes, llevando alimento y esperanza a más hogares peruanos”, manifestó el alcalde Enrique Cabrera Sulca.