Real Madrid con golazo de Vinicius Jr venció al Benfica 1-0 de visitante en la ida de los playoffs de Champions

Real Madrid dio un paso importante en su objetivo de llegar a los octavos de final de Champions League, al vencer de visitante al Benfica de Portugal 1-0, en la ida de los playoffs. El brasileño Vinicius Jr con un golazo en el complemento, le dio la victoria y espera al elenco lusitano la próxima semana en el Santiago Bernabéu, para definir la llave con todo a su favor.

El cotejo tuvo muchas polémicas a lo largo de los 100 minutos que se alargó, no solo por el cruce entre Vinicius Jr y el argentino Prestianni, al cual acusó el brasileño de un insulto racista y que originó que el cotejo se paralizara varios minutos. Luego la expulsión Jose Mourinho por reclamar una segunda amarilla a Vinicius y los objetivos que le lanzaron al delantero madrileño desde las tribunas.

En el tema netamente deportivo, Real Madrid logró su victoria de forma merecida ya que fue quien atacó más la valla del arquero ucraniano Trubin, que se convirtió en figura. La diferencia llegó a los 50’ cuando Kylian Mbappé habilitó a Vinicius Jr que entrando por la izquierda sacó un derechazo alto al segundo poste, haciendo imposible la volada de Anatoliy Trubin y el balón llegó al fondo para darle la victoria al Madrid.

ALINEACIONES

BENFICA: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes (Lopes Cabral), Barreiro, Prestianni (Lukebaklo), Rafa Silva (Ríos), Schjelderup (Sudakov) y Pavlidis. DT: J. Mourinho.

REAL MADRID: Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras (Carvajal); Valverde, Guler (Díaz), Tchouaméni, Camavinga (Pitarch); Mbappé y Vinicius Jr. DT: A. Arbeloa.

ÁRBITRO: F. Letexier (Francia)

ESCENARIO: Estadio Da Luz de Lisboa