PSG logró gran triunfo sobre Mónaco de visita por 3-2 en el juego de ida de los Playoffs de Champions

El campeón vigente de la Champions League París Saint Germain (PSG) logró una gran victoria de visita en la ida de playoffs, al derrotar a Mónaco 3-2, tras ir perdiendo 2-0 en los 20’ iniciales. Se jugó en el

Mónaco sorprendió al ponerse en ventaja, con los tantos de su atacante norteamericano Folarin Balogun al minuto y 18’. Sin embargo, el PSG logró remontar con el ingreso de Doue por el lesionado Dembelé, anotando a los 29’ y luego el marroquí Hakimi a los 41’, puso el 2-2 parcial. En el complemento, la expulsión tempranera del ruso Golovin en el local, favoreció a los parisinos que nuevamente con tanto de Doue a los 67’, se alzó con el 3-2 final.

En el otro partido jugador hoy, el Borussia Dortmund derrotó al Atalanta de Italia 2-0 jugando de local en el Signal Iduna Park, y va con esa ventaja la próxima semana a Bérgamo, para buscar su pase a los Octavos de Final de Champions League. Los goles del elenco alemán los anotaron Guirassy a los 3’ y Beier a los 42’.