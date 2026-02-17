Policía ofrece binomio de confianza a periodistas dentro de la Dirección de Operaciones Especiales en Vitarte

Cerca 50 periodistas policiales de diferentes medios de comunicación de Lima vivieron una experiencia de combate en el interior del Complejo Policial de la Dirección de Operaciones Especiales

Periodistas de diversos medios de comunicación de Lima, participaron de una jornada de capacitación física con la finalidad de enriquecer los conocimientos de los comunicadores sociales en temas policiales, de seguridad y defensa nacional. Es así que un grupo de altos mandos policiales, esperó a todos los colegas periodistas en el interior del Ministerio del Interior con un ómnibus, para luego de las 7 am sean conducidos a la base de la DINOES, para recibir varias clases físicas.

Todos los periodistas policiales fueron recibidos por el Director de la Policía Nacional Gral. Oscar Manuel Arriola, junto al teniente General PNP Freddy Lópes M, y distintos jefes operativos de la PNP.“Ustedes conocerán el rol nuestra PNP encomendado por la nación, cuáles son las tareas prácticas que debemos realizar dado que estamos en todos los rincones del país. Nosotros también entenderemos el rol que tienen ustedes, todos debemos estar involucrados: Su PNP, periodistas y ciudadanía”, pronunció el General Arriola.

Entrega de uniformes

Luego de un rico rancho y conocimiento de las distintas demostraciones físicas que se prepararon todos los efectivos para enfrentarse ante cualquier delincuente dentro y fuera de Lima. Fuimos conducidos a las distintas carpas preparada con un espacio para cada diez miembros policiales, para la entrega de nuestra vestimenta especial (uniforme).

El periodista Alexi Velásquez, con más de 30 años en el diario LA REPÚBLICA, fue nombrado, representante de los medios, manteniéndose al lado del Directors de la PNP Óscar Arriola y los altos mandos policiales.

Posteriormente fuimos instruidos en labores de emergencia médica, tras una simulación de un enfrentamiento con una banda de delincuentes, dando como resultado un efectivo herido con un impacto de bala en el cuerpo. Todos aprendimos cómo reaccionar antes difícil situación aplicando un torniquete hasta que llegará la asistencia médica.

Polígonos de tiro

Para conocer y obserar los difentes tipos de armas de fuego que son utiliados en Lima y distintas zonas del VRAEM, tres aguerridos oficiales y suboficiales PNP, instruyeron a los colegas de prensa, primero en familiarizarse en el polígono de tiro , cada periodista efectuó cinco disparos con pistola automática y fusil AKM ‘, demostrando valentía y entrega en la instrucción.

En la División contra minas (DIVCONMIN), los hombres de prensa recibieron instrucción verbal en la labor que realiza la división especializada a realizar la detección neutralizacion y destrucción de artefactos explosivos y minas.



Como corolario los asistentes en horas de la tarde, participaron de un rico almuerzo y música especial realizado por la conocida Michelle Soifer y Alejandro Benites «Zumba» . En el acto también participaron los altos mandos de la Policía Nacional incluido el director de la Dirincri Gral PNP Victor Revoredo. Y el Gral PNP Manuel Lozada.

Tras el breve relax, los periodistas fueron conducidos al área de la División de Alta Montaña, vestidos con implementos y arneses de seguridad para subir una torre de seis pisos y lanzarnos con un aguerrido grito. También personal de la SUAT, demostraron como lograron rescatar a una empresaria que había sido secuestrada en el distrito de Los Olivos.

Recibieron certificado por su aguerrida participación

En una última demostración de nuestra fuerza, y valentía, junto a los efectivos PNP Antimotines, todos se , vistieron con equipo especial, para una simulación de enfrentamiento contra un grupo de manifestantes, apertrechados con palos y en medio de «gases lacrimógenos». Pero al grito unísono: «No retrocedemos junto a la Policía.. fuimos y seremos fuertes», los colegas demostraban la entrega y apoyo a la PNP.

Como fin de curso, a las seis de la tarde el Director de la Policía Nacional Gral. Oscar Arriola, y otros altos mandos dieron el visto bueno, para efectuar el cierre del ‘Binomio de Confianza’ a cada uno de los periodistas, quienes recibieron en modo de agradecimiento un certificado por ell respeto y confianza a la Institución Policial.