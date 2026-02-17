Nuevo edificio de Universidad Nacional de Trujillo reducirá en 30% consumo de energía y en 55% el de agua

El diseño del nuevo edificio de las escuelas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) obtuvo la Certificación EDGE preliminar, un reconocimiento internacional que evidencia que la infraestructura permitirá importantes ahorros ambientales: 30 % en consumo de energía, 55 % en uso de agua y 38 % de reducción de carbono en los materiales de construcción.

Según la evaluación técnica, el edificio permitirá ahorrar cerca de 58 megavatios/hora de energía al año, equivalente al consumo eléctrico anual de unas 52 viviendas. En agua, el ahorro alcanzará 10 800 m³ anuales —alrededor de 11 millones de litros, similar al consumo de 150 personas en un año.

Asimismo, durante su operación se evitará la emisión de 15 toneladas de CO₂ al año y casi 800 toneladas de carbono asociadas a los materiales de construcción, una contaminación comparable a la que generan 180 automóviles en un año.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que con este reconocimiento, el proyecto, que beneficiará a más de 10 500 estudiantes y docentes, se posiciona entre los primeros edificios universitarios públicos del país diseñados bajo estándares internacionales de sostenibilidad ambiental.

La certificación fue emitida por Green Business Certification Inc. (GBCI), tras el acompañamiento del Programa para la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico-Productiva (PMESTP), ejecutado por la Unidad Ejecutora 118 del Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu).

La moderna infraestructura, que demandará una inversión aproximada de S/47 millones, contará con 8 aulas, 14 laboratorios, biblioteca especializada, salón de usos múltiples y ambientes administrativos, además de equipamiento de alta tecnología.

El PMESTP tiene como objetivo impulsar infraestructura y equipamiento moderno para fortalecer la calidad de la educación superior y técnico-productiva en todo el país.