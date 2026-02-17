Nueva denuncia contra empresa China Railway N°10

Empresario peruano la acusa de incumplir contrato e ignorar arbitraje judicial. Encima, demandante debe pagar por árbitros de transnacional debido a su desinterés.

La empresa China Railway N.º 10 vuelve a enfrentar cuestionamientos en el país. Esta vez, un empresario peruano la acusa de incumplir un contrato valorizado en más de medio millón de soles y de no cumplir con el proceso arbitral correspondiente, generando mayores perjuicios económicos.

Según la denuncia, la compañía extranjera resolvió de manera unilateral un contrato firmado con la empresa peruana Industrias Mako E.I.R.L. para la instalación de señalización en el Hospital del Altiplano, en Puno. El acuerdo contemplaba una orden de compra por aproximadamente S/ 545 mil; sin embargo, en diciembre de 2024 la firma china habría cancelado el contrato sin reconocer los trabajos e inversiones realizadas.

VÍA CRUCIS DE DENUNCIANTE

El empresario Jesús de la Cruz Varillas sostiene que, tras la cancelación, inició un proceso de arbitraje —mecanismo legal equivalente a un proceso judicial en materia contractual— reclamando cerca de un millón de soles por los gastos asumidos en materiales, traslado de personal y otros compromisos logísticos.

No obstante, el denunciante asegura que la empresa extranjera no habría cumplido con designar a sus árbitros ni con pagar la parte que le corresponde del costo arbitral (S/ 15 mil), lo que obligaría a la parte peruana a asumir temporalmente ese monto para que el proceso continúe.

PROCESO EXPRÉSS

El dominical Cuarto Poder reveló que esta empresa china, en un consorcio, ganó una licitación de forma exprés y logró que el Estado ampliara el presupuesto para la buena pro.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) amplió el presupuesto en S/ 179 millones y otorgó la buena pro en menos de 48 horas. El proyecto para la carretera Chulucanas–Frías, en la región Piura, tenía inicialmente un presupuesto de S/ 366 millones 787 mil 642, pero terminó adjudicándose por S/ 545 millones 809 mil 867.

La buena pro fue otorgada al Consorcio Ingeniería Vial Perú, integrado por China Railway N°10 Engineering Group y Constructora y Minera Serpiente de Oro EIRL. La oferta presentada superó ampliamente el presupuesto base, pero no fue reducida.