Massé propone Comando Nacional contra el Crimen y reingeniería policial en sus primeros 100 días

Candidato presidencial de Perú Federal promete resultados visibles en seguridad y salud desde el comienzo de su gestión.

En entrevista difundida en el programa “Tu decisión 2026” del IRTP, Armando Massé, candidato presidencial del Partido Democrático Federal, reafirmó que sus primeros 100 días de gobierno estarán centrados prioritariamente en recuperar la seguridad ciudadana y garantizar una atención de salud digna y oportuna para todos los peruanos.

En materia de seguridad, anunció la creación inmediata del Comando Nacional contra el Crimen, que integrará a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial bajo un centro de operaciones permanente. Asimismo, sostuvo que se aprobará un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con presupuesto inmediato, metas por territorio y responsables identificados.

Armando Massé señaló que ejecutará una reingeniería profunda de la Policía Nacional, con evaluación de mandos, depuración de redes de corrupción e incentivos por resultados. Además, implementará un Sistema Moderno de Inteligencia Preventiva para anticipar y desarticular organizaciones criminales.

En el ámbito penitenciario, afirmó que se establecerá trabajo obligatorio para internos, control estricto de comunicaciones y aislamiento de cabecillas para cortar las extorsiones desde las cárceles. “El ciudadano honesto tendrá un Estado que lo protege; el delincuente tendrá un Estado que lo sanciona”, enfatizó.

Respecto a salud, anunció la activación de un Plan de Emergencia Sanitaria, integrando operativamente el sistema público y privado hacia una Seguridad Social Universal. Se ampliará la atención ambulatoria 24 horas en hospitales estratégicos, se formarán nuevos especialistas mediante convenios con clínicas y universidades, y se impulsará la producción nacional de medicamentos básicos para reducir costos y garantizar abastecimiento.

“El Perú no puede seguir viviendo con miedo ni esperando meses por una atención médica. En 100 días el país empezará a sentir orden, autoridad y un sistema de salud que funciona”, declaró.

Además, enfatizó que “ningún funcionario debe temer a la extinción de dominio ni al levantamiento del secreto bancario o patrimonial. El presidente debe dar el ejemplo: yo abriré mis cuentas, mis bienes y mis declaraciones. Solo con autoridades transparentes recuperaremos la confianza del país.”

Finalmente, el candidato presidencial Massé reiteró que su propuesta busca restablecer la confianza ciudadana con decisiones firmes, gestión eficiente y resultados visibles desde el primer día.