Más de 4 mil estudiantes pasan a la segunda fase del proceso único de admisión a los COAR

Más de 4 mil estudiantes pasan a la segunda fase del proceso...

Buen Inicio del Año Escolar 2026

 Los resultados están publicados en la página web de los Colegios de Alto Rendimiento

 Los postulantes deberán rendir una segunda evaluación del 21 al 23 de febrero

Un total de 4122 estudiantes superaron la primera fase de evaluación del Proceso Único de Admisión para obtener una de las 2650 vacantes que ofrecen los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del Ministerio de Educación (Minedu). La lista de postulantes calificados a la segunda fase, se encuentra en https://minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/pdf/2026/febrero/resultados.pdf

La primera fase de evaluación, que consistió en un examen sobre competencias lectoras y matemáticas, se realizó el domingo 8 de febrero en todas las regiones del país, con la participación de 18 116 postulantes.

Los postulantes que obtuvieron los mejores puntajes en esta primera fase deben pasar a una segunda evaluación, que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero en los locales asignados en todo el país.

La segunda fase consiste en una entrevista personal en la que se evaluarán las habilidades socioemocionales de los estudiantes. La relación de ingresantes a los 25 COAR se publicará el 2 de marzo.

Luego de felicitar a los postulantes que superaron la primera fase de evaluación, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, indicó que los COAR se encuentran en todas las regiones del país y ofrecen a estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria un servicio educativo con altos estándares de calidad, que fortalece sus competencias personales y académicas.

Los locales de evaluación, la cantidad de vacantes y el cronograma de este Proceso Único de Admisión se encuentran en la web https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/, donde también se publicará la lista final de los ingresantes.

Los interesados en realizar alguna consulta pueden comunicarse con el COAR de su región. Los contactos y teléfonos están en el enlace: https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/pdf/2026/directorio/regiones-numeros.pdf