José Jerí: cerca de 22 visitadoras que consiguieron contrato en Palacio fueron su tumba

El expresidente de la República José Jerí habría contratado a más de 22 señoritas profesionales que visitaron Palacio de Gobierno y que posteriormente fueron contratadas en el Estado, el presidente de la República, José Jerí, un día previo a su destitución decidió salir al frente y defender tanto los procesos de contratación como la trayectoria de las involucradas.

Jerí, rechazó cualquier insinuación de favoritismo indebido y sostuvo que se ha intentado distorsionar los hechos bajo un enfoque que, según afirmó, termina siendo injusto y hasta discriminatorio. Explicó que varias de las personas cuestionadas habían trabajado previamente con él en el Congreso de la República, por lo que su incorporación durante la etapa de transición respondía a la necesidad de contar con personal de confianza que conociera su línea de trabajo y pudiera ayudar a reorganizar equipos tras el cambio de funciones. En ese sentido, subrayó que las decisiones adoptadas obedecieron a criterios técnicos y de experiencia previa.

Viajaron en avión presidencial



El programa Punto Final indicó que Alicia Camargo, Fiorella Melgarejo, Susana Gutierrez, Hilda Zapata, entre otras jóvenes, acompañaron al mandatario por varias regiones del país participando como asesoras.

El presidente José Jerí viajó por varias regiones del país con las jóvenes que se reunieron previamente con él en Palacio de Gobierno y fueron contratadas días después en el Estado. Así lo dio a conocer el programa Punto Final.

El dominical informó que tuvieron acceso a los registros de 34 viajes realizados por el mandatario dentro del país desde que asumió el cargo y constataron que en esos vuelos ellas acompañaron al jefe de Estado en diferentes días. Las jóvenes viajaron como asesoras del presidente.

Las jóvenes mencionadas en el reportaje periodístico son Alicia Alexandra Camargo Leiva, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Susana Carolina Gutiérrez Rivera, Hilda Denisse Zapata Juárez, Etiëne Tanja Henriquez Cortez, Rossmary Malpartida Osto, Angélica Aznarán Ríos y Rosa Gabriela Rueda Yaya. Según el dominical, la mayoría de ellas obtuvieron sus contratos FAG (Fondo de Apoyo Gerencial), donde reciben sus salarios de un fondo especial, pero no sigue la escala salarial tradicional del sector público.

Ciro Luis Flores Delgado, jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, fue consultado en el reportaje sobre por qué estas jóvenes acompañaron al presidente a los pocos días de haber iniciado sus labores y expresó que «si la función (de sus cargos) lo requiere así, puede ser». Además, aseguró que la designación de ellas responde a un perfil profesional requerido, pero no porque tuvieran un vínculo amical con el mandatario.

«Si vieran la cantidad de gente que ha sido contratada, estamos hablando de un universo muy pequeño. Lo que pasa es que este tema está muy llevado a un tema de mujeres (SIC)», sostuvo el funcionario.Flores Delgado dijo que cuando el presidente José Jerí viaja por el país, necesita que acudan con él funcionarios para labores de «asesoramiento».

Al menos 73 visitas a Palacio de Gobierno

Durante la gestión de José Jerí, las visitas finalizaron después de la medianoche, según registros oficiales. Datos que muestra el registro de visitas del despacho presidencial indican que 23 de estos retiros ocurrieron entre las 2:00 y las 5:00 horas

Según El Comercio, otros 46 ingresos culminaron durante el intervalo comprendido entre las 23:45 y las 2:00. Además, se detectaron reuniones cuya duración promedio alcanzó las nueve horas, y otros dos casos en los que los visitantes permanecieron en Palacio por más de 20 horas.

La concentración de encuentros nocturnos involucra principalmente a tres funcionarios, siendo José Jerí quien encabeza la lista de visitantes recibidos. Solo el 7 de enero de 2026, se consignaron 11 ingresos relacionados a Jerí extendidos hasta la madrugada. Durante esa jornada, el mandatario se reunió con familiares de Oswaldo Calle, comandante general del Ejército, y de César Briceño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La reunión empezó cerca de las 19:40 y concluyó a las 0:15.



En la segunda mitad de octubre se produjeron otros encuentros de relevancia. El día 14, Jerí sostuvo dos reuniones que terminaron tras las 0:20. La primera fue con Benito Villanueva —hoy su secretario general— y la segunda, con Gina Gálvez, integrante de Somos Perú y colaboradora en el Congreso. La congresista Ana Zegarra también figura entre las visitantes: el 13 de octubre permaneció en Palacio hasta la 1:05 y el día 10, hasta las 23:46.

El primero de noviembre de 2025, cuatro personas participaron de un encuentro prolongado, incluyendo a Cristina Beraun y Guadalupe Vela, quienes días después renunciaron a sus cargos públicos tras conocerse que fueron contratadas luego de sus visitas al despacho presidencial, según El Comercio. Jheydi Quiroz, exteniente alcaldesa de Lima, y Violeta Beas, posteriormente nombrada secretaria nacional de la Juventud en el Ministerio de Educación, también estuvieron presentes y se retiraron poco antes de la medianoche.

Trabajaban hasta el día siguiente

Otro episodio destacado es el ingreso, el 3 de noviembre, de Jenner Flores Vidal, asistente en el despacho de Jerí en el Congreso, cuya estadía se prolongó desde las 17:15 hasta las 8:29 del día siguiente. En ese intervalo también salió Alejandra Salazar, técnica en el despacho congresal, cuyo registro figuró como visita al entonces subsecretario general Hernán Cuba. En enero, Cuba fue designado jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

Las salidas de madrugada frecuentemente estuvieron vinculadas a posteriores designaciones en cargos públicos. Es el caso de Susana Gutiérrez, quien visitó Palacio el 31 de octubre y luego fue contratada en la sede, así como de Joy Aguilar Sánchez, quien, tras dos largas visitas el 11 y 12 de octubre —ambas finalizando tras la una de la mañana del siguiente día—, fue contratada en la Presidencia del Consejo de Ministros en diciembre.

Visitas y contratos con el Estado

José Jerí se ha involucrado en otro hecho que ha generado dudas sobre la transparencia de su gobierno: Cinco mujeres cercanas al élingresaron a su despacho personal y mantuvieron encuentros con él hasta cerca de la medianoche y, posteriormente,obtuvieron contratos estatales, según reportó un informe deCuarto Poder.

Guadalupe Vela, quien llegó al despacho de Jerí el 1 de noviembre de 2025 desde las 18:48 a 23:56 horas. Solo unos días después, el 20 y 28 de noviembre, obtuvo dos contratos por 6.330 soles en EsSalud y por 11 mil soles en el Ministerio del Ambiente.

Cristina Beraún, amiga de Vela y su acompañante en la reunión del 1 de noviembre. Accedió a un ontrato estatal por 6.500 soles para realizar análisis de comunicación interna en el despacho presidencial. Beraún, del mismo modo, permaneció hasta casi la medianoche y estuvo presente en la juramentación de Jerí.

Violeta Veas acudió al despacho presidencial el 1 de noviembre desde las 20:35 hasta las 23:59. Al mes siguiente, fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. No realizó comentarios sobre el tema.

Fiorela Melgarejo, llegó a Palacio el 20 de octubre desde las 13:48 hasta las 15:13, regresó el 24 y el 28 del mismo mes, y luego recibió una orden de servicio por 11.000 soles en el despacho presidencial.

Alicia Camargo, acompañó al gobernante a una tienda del del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, también se reunió con Jerí el 14 de octubre de 2025 desde las 20:00 hasta las 22:55. Tres días después fue contratada en la Secretaría General del Palacio.

Los casos de contrataciones de mujeres luego de las reuniones nocturnas con el presidente José Jerí no han pasado desapercibidos por la Fiscalía, que ha dispuesto el inicio de las investigaciones contra el mandatario por presunto tráfico de influencias agravado.