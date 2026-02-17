Gonzalo Bueno avanzó en el Tigre Challenger en Argentina y volvió a los triunfos

El tenista peruano Gonzalo Bueno, debutó con triunfo en el Tigre Challenger, en Argentina, tras superar por 2 sets a 1 al brasileño Daniel Dutra Da Silva en los dieciseisavos de final del certamen. Nuestro compatriota mostró carácter para reponerse a un bajón en el segundo set y cerrar el encuentro con autoridad.

Los parciales fueron 7-5, 1-6 y 6-1 en un compromiso que se extendió por 2 horas y 18 minutos efectivos de juego. Luego de un primer set muy disputado y un segundo parcial adverso, Bueno ajustó su servicio desde el fondo de la cancha y dominó con claridad en la manga decisiva.

Con este resultado, el actual número 218 del ranking ATP no solo inició con el pie derecho su participación en el torneo argentino, sino que además logró romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en el circuito. En la siguiente ronda, el peruano continuará su camino en busca de los cuartos de final y enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Zeitune y el uruguayo Roncadelli.