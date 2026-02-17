Gino Vegas: “Orgullosos de organizar el Sudamericano de Clubes Femenino y mostrar que Perú puede hacerlo”

Gino Vegas, el presidente de la Federación Peruana de Vóley, expresó su entusiasmo por la realización del Sudamericano de Clubes Femenino, desde este miércoles en el Polideportivo “Lucha” Fuentes de Villa El Salvador. Estamos muy emocionados, con todas las delegaciones participantes ya en Lima y se han vendido casi el 60 % de las entradas para los cinco días de competencia. Esperemos que el buen juego de nuestros equipos pueda llevarnos al Mundial”, señaló a Latina.

El titular de la FPV resaltó la capacidad organizativa del país. “Perú es un país que organiza grandes eventos, podemos sentirnos orgullosos porque la tónica de la organización va bien. La estructura de la Liga es muy parecida a la de este torneo, por lo que estamos tranquilos y tenemos un respiro grande, ya que las delegaciones están contentas”.

También subrayó el impacto regional del certamen y la participación de nuevas selecciones. “Perú está en los ojos del mundo. Quiero aplaudir el esfuerzo de países como Bolivia, Uruguay y Ecuador, que participa por primera vez, sumándose a Brasil, Chile y Perú”, comentó.

Finalmente, explicó las gestiones realizadas para que el país sea sede. “Desde hace varios años quería que seamos organizadores. Brasil era el único anfitrión y por eso planteamos a la Confederación Sudamericana la posibilidad de abrir más cupos. El nivel de la liga creció y la pelea fue para que se puedan tener dos plazas; al ser organizadores pudimos obtener una más”, concluyó.