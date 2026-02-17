Galatasaray goleó a la Juventus 5-2 y tiene la chance de seguir avanzando a octavos de Champions League

Galatasaray firmó una noche grande en Europa y derrotó 5-2 a la Juventus en la ida de los playoffs, previo a los octavos de final de la Liga de Campeones. Lo que al descanso parecía controlado por el conjunto italiano terminó convertido en una exhibición local en una segunda parte arrolladora.

Los 45’ iniciales terminó con ventaja de la “Juve” por 2-1. A los 15’ Gabriel Sara, aprovechó una cadena de errores defensivos para firmar el 1-0 en favor de Galatasaray, pero la reacción italiana fue inmediata: apenas un minuto después, Koopmeiners igualó el marcador tras una acción rápida que sorprendió a la zaga local, y el mismo a los 32’ firmó su doblete con un remate alto.

Todo cambió en el complemento, pues Galatasaray, lo dio vuelta con autoridad. A los 49’ Noa Lang puso el empate 2-2 tras una acción bien construida, y a los 65’ el colombiano Davinson Sánchez puso la cabeza para mandar la pelota a la red, tras un tiro libre de Gabriel Sara, y darle vuelta 3-2.

Juventus sorprendido tuvo la expulsión de colombiano Cabal por doble amarilla. Galatasaray siguió con su ambición goleadora y logró dos goles por acción de Noa Lang otra vez a los 75’ y luego el ingresado Boey a los 86’ estructuró el definitivo 5-2 ante el jolgorio de sus hinchas.

La eliminatoria se resolverá el miércoles 25 de febrero en Turín, pero el equipo turco viajará con una ventaja amplia y con la sensación de haber dado un golpe de autoridad.