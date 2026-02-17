Exdirector del MINEM rechaza la versión de acusaciones de presunto soborno de US$ 30 mil



El exdirector de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Wilfredo Portilla Barrera, rechazó las versiones difundidas en torno a un presunto soborno y exige una rectificación pública. Su respuesta se produce tras la difusión de un audio en el semanario Hildebrandt en sus Trece, en el que se le atribuye haber acusado al congresista por Junín, Ilich López, de solicitarle 30 mil dólares para mantenerse en el cargo.

A través de una carta notarial, Portilla Barrera sostiene que las afirmaciones que lo vinculan con pagos irregulares son falsas y difamatorias, y solicita que se rectifiquen en un plazo máximo de 48 horas. En el documento, dirigido Iván Slocovich, advierte que se le atribuyen hechos y conductas que nunca ocurrieron, lo que constituye un intento de dañar su imagen personal y profesional.

Portilla enfatiza que las acusaciones carecen de verificación y que su difusión ha generado un daño moral y laboral. “Solicito se rectifique, de las versiones vertidas el día 09 de febrero del año en curso en la página 11 del Diario Correo, aduce que existe el material sonoro, atribuido a mi persona cuando ocupé el cargo de Director General de Formalización Minera y manifiesta que en dicho audio contiene graves acusaciones vertidas en contra de mi honorable persona”, afirma en el documento.

Cabe indicar que, según la grabación, a Portilla se le habría exigido el dinero a través de dos presuntos intermediarios, identificados como “Miguel” y “Héctor”, y al no contar con esa suma fue removido de su puesto.