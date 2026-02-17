EsSalud salva a fotógrafo con exitoso trasplante de corazón en Hospital Almenara

Paciente de 46 años tiene nueva oportunidad de vida gracias al acto solidario de una familia donante y hoy disfruta de sus hijos, que son su motor y motivo.

A lo largo de su vida, Carlos Daniel Garrido Abad, de 46 años, siempre ha capturado los momentos más felices de otros. Como fotógrafo profesional, su especialidad es retratar en su estudio la llegada de nuevos integrantes a las familias, embarazos y sonrisas infantiles. Sin embargo, se vio obligado a colgar la cámara porque su corazón empezó a fallar lentamente debido a una cardiomiopatía dilatada avanzada, una condición que le impedía bombear sangre y seguir el ritmo de su creatividad visual.

Hoy, gracias a una proeza médica realizada en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud (EsSalud), Carlos tiene una nueva oportunidad de vida. Un equipo multidisciplinario realizó con éxito un trasplante de corazón, con lo cual dejó para siempre el dispositivo de asistencia ventricular (Centrimag) que lo mantuvo con vida mientras esperaba un donante.

El doctor David Arturo Bellido Yarlequé, cirujano cardiovascular del Programa de Trasplante Cardíaco del Hospital Almenara, explica que la intervención fue una carrera contra el tiempo que duró más de 12 horas. Dice que mientras un equipo realizaba la extracción del órgano de un donante con muerte encefálica, otro grupo de cirujanos preparaba al paciente para recibir un nuevo corazón. «Fue un trabajo de precisión absoluta y vigilancia 24/7 para asegurar que el nuevo corazón latiera con fuerza en el pecho de Carlos», resalta el especialista.

Abnegado padre

Detrás del éxito médico hay una historia de profunda motivación personal: Carlos es un padre soltero dedicado por entero a sus dos hijos, de 21 y 5 años. Habiendo perdido a su padre cuando apenas era un niño, su mayor temor era que sus hijos pasaran por la misma ausencia.

«Mi sueño es ver a mis hijos crecer y pasar con ellos todo el tiempo posible, son mi motor», confiesa Carlos, quien también es un apasionado del piano y los viajes. Para él, volver a casa significa recuperar sus rutinas: salir a pasear, tocar una melodía en su teclado y disfrutar junto a su madre, quien ha sido su gran apoyo en este proceso.

Luego de recibir el alta, tras casi un mes de hospitalización, Carlos envía un mensaje de gratitud y conciencia. «Gracias a la familia del donante que me ha dado prácticamente la vida nuevamente. Pido a las personas que tomen conciencia; no saben cuántas vidas se pueden salvar y cuántas familias felices pueden seguir avanzando gracias a la decisión de donar órganos», manifiesta emocionado desde su casa de Pueblo Libre, al lado de sus hijos.

Un sí que da vida

Con esta exitosa intervención, que se enmarca en la campaña de EsSalud “Un sí que da vida: familias que donan, vidas que renacen”, el Hospital Almenara se consolida como uno de los principales establecimientos referentes en trasplantes de alta complejidad en el país, enfocado en devolver la esperanza a los pacientes asegurados y a sus familias mediante tecnología de vanguardia y calidez humana.

Esta proeza se enmarca en el incremento de la producción asistencial en la seguridad social, uno de los principales ejes de gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego.

En el 2025, EsSalud realizó 55 operativos de donación de órganos y 468 trasplantes. En lo que va de este año se han ejecutado cinco operativos, de los cuales se han concretado 20 trasplantes de donante cadavérico. Asimismo, entre enero y febrero últimos se han llevado a cabo 19 trasplantes de órganos de donantes vivos.