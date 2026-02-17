¿Es solo una gripe… o ya es sinusitis? Las señales que indican que el resfrío se complicó

¿Es solo una gripe… o ya es sinusitis? Las señales que indican...

Cuando los síntomas duran más de 10 días, empeoran o reaparecen con mayor intensidad, podría tratarse de una infección de los senos paranasales.

Durante el verano, los cambios bruscos de temperatura entre el calor exterior y ambientes con aire acondicionado, así como la exposición prolongada a espacios cerrados, pueden favorecer cuadros respiratorios altos. Aunque muchas personas asocian los resfríos con el invierno, estos procesos virales también son frecuentes en épocas de calor y, si no evolucionan adecuadamente, pueden complicarse.

La congestión nasal, el malestar general y la mucosidad son síntomas comunes del resfrío. En la mayoría de casos, se trata de un proceso viral autolimitado que mejora en pocos días. Sin embargo, cuando el cuadro se prolonga o cambia de intensidad, podría estar evolucionando hacia una sinusitis.

“El resfrío común suele durar entre cinco y diez días. La sinusitis, en cambio, implica la inflamación de los senos paranasales y puede tener origen viral o bacteriano”, explica la Dra. Marisol Rueda, otorrinolaringóloga de la Clínica Anglo Americana.

Existen tres señales principales que alertan sobre una posible complicación. Primero, cuando los síntomas se prolongan más allá de los 10 días sin mejoría. Segundo, si persiste la fiebre junto con secreción nasal purulenta (amarilla o verdosa). Y tercero, cuando un cuadro que parecía estar mejorando sufre un retroceso y reaparecen síntomas más intensos.

Otros signos que pueden indicar sinusitis son dolor en la parte superior de los dientes, presión en las mejillas o en la frente, dolor facial, mal aliento o sensación persistente de mal sabor en la boca.

“Muchas veces el paciente piensa que es una gripe fuerte, pero la presencia de dolor facial o presión en la zona frontal ya nos orienta a un compromiso de los senos paranasales”, precisa la Dra. Marisol Rueda, otorrinolaringóloga de la Clínica Anglo Americana.

Uno de los errores más frecuentes es el uso excesivo de sprays nasales vasoconstrictores. Aunque alivian temporalmente la congestión, pueden generar efecto rebote y empeorar la inflamación. Otro error común es no realizar lavados nasales con suero salino, que ayudan a mantener despejadas las vías de drenaje. A ello se suma la automedicación con antibióticos sin indicación médica.

“Si un resfrío no mejora o empeora después de los 10 días, lo recomendable es acudir al especialista. El uso inadecuado de medicamentos puede retrasar el diagnóstico y favorecer complicaciones”, advierte la Dra. Rueda, otorrinolaringóloga de la Clínica Anglo Americana.

Prevención y manejo oportuno

El manejo adecuado del resfrío desde el inicio reduce el riesgo de sinusitis. Hidratación, reposo, lavados nasales con suero salino y control de cuadros alérgicos son medidas clave. En personas con rinitis o alergias no tratadas, la probabilidad de complicaciones puede ser mayor.

Reconocer cuándo una gripe deja de ser un proceso viral simple y empieza a mostrar signos de complicación permite intervenir a tiempo. Consultar ante síntomas persistentes o atípicos no solo acelera la recuperación, sino que evita infecciones más severas y tratamientos innecesarios.